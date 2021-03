Maria Teresa Ruta, i tradimenti a Goria: la macchina della verità svela tutto

Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, la macchina della verità svela tutta la verità sui tradimenti a Live non è la d’Urso.

La settimana scorsa la VIP Maria Teresa Ruta è stata ospite a Live non è la d’Urso, dove ha raccontato di aver rifiutato l’incontro con Amedeo Goria e ha svelato alcuni dettagli sorprendenti sulla sua vita sentimentale. La donna, concorrente della quinta edizione del reality show il Grande Fratello VIP, ha detto esplicitamente di non aver voluto incontrare Goria per rispetto dell’attuale compagno Roberto Zappulla: felice con lui, la Ruta ha detto di non aver nessun interesse nell’instaurare un nuovo rapporto con l’ex compagno.

La verità sui tradimenti di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria

Ma Barbara d’Urso è “riuscita nel miracolo”, e a Live non è la d’Urso è riuscita a far incontrare Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Lei ha spiegato di aver perdonato i tradimenti dell’ex marito, che sarebbero stati più di sette. “I primi tradimenti facevano barcollare la mamma dei nostri figli, poi barcollare la giornalista, la donna e il personaggio pubblico che c’è in me. Sognavo una famiglia con tanti figli. Gian Amedeo e Guenda non percepivano nulla di tutto questo” ha raccontato Maria Teresa. La donna nel corso della trasmissione di Barbara d’Urso ha raccontato che l’ex marito l’ha tradita con diverse donne, che nel corso degli anni sono poi diventate molto famose e conosciute. Anche il giornalista sportivo, in pensione da appena qualche settimana, ha confermato tutto, raccontando di aver avuto un flirt anche con la Del Santo: “Ci sono delle persone meno adatte al matrimonio e alla fedeltà, non puoi non provarci con Lory Del Santo” ha detto.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Maria Teresa Ruta senza freni: “L’abbiamo fatto 7 volte in un pomeriggio”

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Goria si è detto emozionato di aver rivisto la sua ex moglie. Negli ultimi anni i due si sono ovviamente allontanati, ma oggi lui vorrebbe avere un rapporto più cordiale per poter programmare un futuro professionale insieme. Anche Maria Teresa ha confessato di aver creduto molto nell’amore con Amedeo Goria e nel loro matrimonio, e la figlia Guenda ha raccontato di credere che ci sia ancora un sentimento forte tra i suoi genitori. Barbara d’Urso ha sottoposto Maria Teresa alla macchina della verità, dove è avvenuto un vero e proprio colpo di scena: alla domanda “Hai mai tradito Amedeo Goria?” la showgirl ha risposto di no, ma è stata smentita dalla macchina. “Io non l’ho tradito, è un falso. Mi sono messa con Roberto prima del divorzio, non stavo con Amedeo da almeno sei anni” ha insistito lei. La verità non è stata confessata.