Alba Parietti, messaggio a Dayane Mello dopo il lutto: “E’ inaccettabile”

Alba Parietti rompe il silenzio dopo il grave lutto che ha colpito la famiglia di Dayane Mello: “Massimo rispetto”.

Alba Parietti non è rimasta indifferente al gravissimo lutto che ha colpito Dayane Mello: la showgirl ospite nella casa del Grande Fratello Vip ha perso il fratello Lucas, morto a soli 27 anni in un incidente stradale. Di fronte a una tragedia simile, vecchie ruggini e antichi dissapori non possono che lasciare il posto a un sentimento di umana solidarietà.

Il gesto di solidarietà di Alba Parietti verso Dayane Mello

“Davanti al dolore e una perdita così grave, non ci sono parole- esordisce Alba Parietti nel suo ultimo post su Instagram -. Le nostre più sentite condoglianze per un dolore incolmabile che non avrà fine. Non ci sono rivalità, né antiche ruggini che non si spengano in occasioni così drammatiche per dar posto alla comprensione e partecipazione. Conosciamo questo dolore straziante innaturale, ingiusto atroce , siamo vicini io e @francesco_oppini_82 @cristinatomasini a @dayanemelloreal e a tutta la sua famiglia con grandissimo dispiacere e tutto il nostro affetto”.

“Che in paradiso lo accolgano gli angeli – prosegue Alba Parietti riferendosi al ragazzo prematuramente scomparso -. @grandefratellotv Invito le persone inoltre a non giudicare mai reazioni nel dolore, nelle sue elaborazioni, nessuno ha il diritto di mettersi al posto dell’altro, perché non lo è non può capire, perché il dolore confonde e trafigge. Ognuno lo elabora a modo suo, anche rimuovendo anestetizzandosi, non volendo accettare, ritardando la comprensione e l’elaborazione del lutto è umano e va sempre rispettato solo con rispetto con comprensione, con compassione e dolcezza con tenerezza doverosa davanti alla morte di un congiuntivo, di una persona cara. Massimo rispetto per le scelte di @dayanemelloreal e un grande abbraccio a lei e alla sua famiglia in questa tragedia. 🖤La morte di un ragazzo di 27 anni è sempre per tutti qualcosa di inaccettabile. Povero ragazzo”.

