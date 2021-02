Alba Parietti denuncia sui social il suo molestatore: “So chi è”

Alba Parietti rivela a tutti i suoi fan e follower di Instagram di essere vittima di stalking telefonico: “Sono persone disturbate”.

La comunicazione è arrivata via Instagram. Alba Parietti ha reso noto di essere vittima di stalking telefonico, mostrando in uno scatto il numero abnorme di telefonate ricevute da un numero sconosciuto. Telefonate – chiarisce lei stessa – che sono arrivate mentre era ospite in collegamento in una trasmissione di Rai 1, con il chiaro intento di disturbare la sua ospitata in tv. E non sarebbe la prima volta che succede…

Lo stalker che perseguita Alba Parietti

“Ho inoltrato una comunicazione per stalking, ne ho inoltrate altre per diffamazione”: così esordisce Alba Parietti su Instagram, mettendo subito le cose in chiaro. Il suo lungo post è cosparso di refusi e sviste, ma in questo caso più che la forma conta la sostanza. “Tanto per darvi un’idea – continua la nostra -, questo è il livello e il numero di telefonate in un arco di tempo limitato Sempre, nel corso di una mia diretta Skype con Rai 1, durante il mio intervento. Con l’intento chiaro di disturbare la messa in onda”.

“Questo – prosegue Alba Parietti – fa parte di un reiterato comportamento da parte di persone che hanno ossessioni, sono atteggiamenti persecutori , Di cui io conosco l’origine e le motivazioni seppure Motivate da fantasie ossessive oltreché pericolose. Oggi come al solito andrò dai carabinieri, perché queste telefonate anche se vengono da Numeri Anonimi hanno qualcuno dall’altro capo del telefono. Sono persone disturbate. Persone che ovviamente a me sono note, ma che si ostinano con atti Costanti a reiterare forme persecutorie di varia natura”.

E ancora: “Si Tratta di molestie simili allo staking perché sono costanti , ovviamente, io ho un’idea abbastanza chiara di chi può essere, ho già fatto presente la cosa alle forze dell’ordine , parlato con carabinieri con i nomi che ritengo da tempo , con vari metodi e forme, arrecano dusturbo al normale svolgimento della mia vita quotidiana. Ho già informato il mio avvocato e riparlato con chi di dovere per una denuncie per molestie. Quindi la segnalazione e le denunce sono già partite”. A buon intenditore.

