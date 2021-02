Uomini più ricchi del mondo, la top 15: c’è anche una donna

Qual è la classifica degli uomini più ricchi del mondo? Ve lo diciamo noi, con nel mezzo anche una potente figura femminile.

Uomini più ricchi, la top 15 aggiornata al 2021 è questa. Non mancano nomi noti come ‘i soliti noti’ Jeff Bezos, Elon Musk e Bill Gates. A far compagnia loro in questa ristretta cerchia di ‘Paperoni’ figurano anche altre personalità attive nei più disparati settori. Riguardo a Jeff Bezos, il 57enne fondatore di Amazon vanta un patrimonio di 185,1 miliardi di dollari ed è, tra gli uomini più ricchi del mondo, quello che occupa il primo posto.

Leggi anche –> Jeff Bezos, perché ha lasciato l’incarico di CEO di Amazon: cosa accade ora

Di recente però ha fatto sapere che lascerà il suo posto in Amazon ad altri, per concentrarsi su dei nuovi progetti. Segue Elon Musk, eccentrico proprietario di ‘SpaceX’ e che per breve tempo era riuscito a sopravanzare Bezos. Il sudafricano paga un cale dei prezzi delle azioni Tesla, cosa che lo ha relegato al secondo posto con 174,5 miliardi di dollari. È terzo Bernard Jean Étienne Arnault, presidente e amministratore delegato di LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton SE, la più grande azienda di beni di lusso al mondo. Il 71enne francese vanta un patrimonio netto di 156,1 miliardi di dollari. Quarta posizione per Bill Gates con i suoi 123,9 miliardi di dollari. Il cofondatore di Microsoft da anni si è dedicato alla beneficenza assieme alla moglie Melissa. Al quinto posto c’è Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook e che in banca ha conservati 96,7 miliardi di dollari, a 36 anni.

Leggi anche –> Bill Gates non approva i Bitcoin: “Se non siete Elon Musk, fate attenzione!”

Uomini più ricchi del mondo, la classifica continua

Poco più sotto, con 94,4 miliardi, c’è l’investitore statunitense Warren Buffet. Lui possiede la Berkshire Hathaway, che controlla alcune società e partecipa in altre quali Apple, Coca Cola e Bank of America. Alla settima posizione figura Larry Page, accreditato come co-fondatore di Google. Attualmente lui è il Ceo di Alphabet Inc e possiede all’incirca 90,7 miliardi di dollari. Poi c’è Larry Ellison, un investitore aziendale statunitense: lui è co-fondatore, presidente esecutivo e chief technology officer di Oracle Corporation, una multinazionale di tecnologia informatica.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Elon Musk, dallo spazio ai tunnel sotterranei per le città

Il suo patrimonio netto è attualmente di $ 89,3 miliardi. Nona piazza per il russo Sergey Brin, vecchio partner di Larry Page in Google ed ora anche nella stessa Alphabet Inc. Lui possiede 8,3 miliardi. Infine chiudono la top 15 l’indiano Mukesh Ambani (83,6 miliardi di dollari). Zhong Shanshan (83,6 miliardi di dollari), Steve Ballmer (78,6 miliardi di dollari). Poi Amancio Ortega (78,4 miliardi di dollari) e Liliane Bettencourt (74,6 miliardi di dollari). Quest’ultima è l’unica donna presente in classifica. Chiude questa lista di ricchissimi il cinese Ma Huateng (67 miliardi di dollari).