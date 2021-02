Bill Gates non approva i Bitcoin: “Se non siete Elon Musk, fate attenzione!”

“Se avete meno soldi di Elon Musk fate attenzione!”: così Bill Gates mette in guardia il pubblico, consigliando di non usare i Bitcoin.

“Bitcoin” è una moneta virtuale creata nel 2009 da Satoshi Nakamoto (pseudonimo del vero creatore, o gruppo di creatori, rimasti invece anonimi). I Bitcoin non hanno una banca che distribuisce la moneta, ma si basa su due principi: il primo è un network di nodi (ovvero di computer) che gestiscono la modalità distribuita. Il secondo principio è l’uso della crittografia per rendere tutte le transazioni sicure e valide.

Leggi anche -> Bill Gates, tutte le teorie del complotto su di lui: perché lo hanno preso di mira

Per poter acquistare Bitcoin, prima di tutto, si deve aprire un conto online: da lì, basta collegarsi ad uno dei tanti siti che offrono la valuta virtuale e comprarla in cambio di denaro (il pagamento si può attuare tramite carte ricaricabili o bonifico). Una volta ottenuti i Bitcoin, questi si possono scambiare o spendere, siccome molte attività commerciali (virtuali e fisiche) li accettano come valuta.

Bill Gates non approva

Invitato da Bloomberg per parlare del suo nuovo libro (“Clima: come evitare il disastro climatico. Le soluzioni di oggi, le sfide di domani”, in commercio dal 15 febbraio), Bill Gates ha voluto parlare anche di Bitcoin. In particolare, l’imprenditore ha espresso la sua opinione in merito ad Elon Musk, che ultimamente sta incoraggiando all’uso della valuta online. “Musk ha un sacco di soldi ed è un investitore esperto e sofisticato, che non si preoccupa dell’andamento del Bitcoin e dei rialzi o discese inattese. Penso che le persone in queste manie, potrebbero non avere tanti soldi da spendere. Quindi quello che penso è: se avete meno soldi di Elon Musk fate attenzione!” ha commentato Gates.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Non è solo Bill Gates a non fidarsi di questa valuta online: molti governi sono contrari all’uso dei Bitcoin, tanto da aver vietato alle banche di usarli (per evitare il rischio di riciclaggio di denaro). Lo scambio privato, al contrario, è permesso.