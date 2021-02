Red Canzian, chi è la prima moglie Delia Gualtiero: età, foto, la loro storia

Conosciamo meglio la vita di Delia Gualtiero, sposata con Red Canzian fino al 1992 e madre della loro unica figlia Chiara.

Adele Regina Gualtiero è una cantante italiana nata a Malo (nel Veneto) il 21 maggio del 1952. La donna ha iniziato la carriera con lo pseudonimo Delia, che non è però da confondere con la collega omonima Delia Corleto (che incise “Io protesto” nel 1967, quando la Gualtiero aveva ancora solo 15 anni). Il debutto di Delia in televisione arriva nel 1971, quando la donna partecipa al programma “Il suo nome per favore”.

La carriera ed il matrimonio con Red Canzian

Nel 1972 Delia Gualtiero partecipa al Festival di Sanremo, portando il brano “Per amore ricomincerei”; sempre nello stesso anno (e con la stessa canzone) la cantante partecipa alla kermesse internazionale Golden Orpheus in Bulgaria. Per l’occasione il brano “Per amore ricomincerei” viene anche pubblicato su disco. Sempre nel 1972 entra in gara ad Un disco per l’estate con la canzone “Una donna sola al mare”.

Dopo qualche anno distante dal palco e dal microfono, Delia ricomincia a cantare nel 1980, quando pubblica quattro album con Polydor (un’etichetta discografica fondata a Lipsia) e Virgin (etichetta discografica inglese). Nel 1982 si esibisce con “Occhi”, il suo brano più conosciuto, alla trasmissione televisiva Premiatissima. Tre anni dopo il pubblico torna a notarla per “Di quale amore, di quanto amore”, brano estrapolato dall’album “Io”.

Nel 1986 la donna si sposa con il componente dei Pooh Red Canzian: dalla loro unione nasce Chiara Canzian, che seguirà le orme di entrambi i genitori e diventerà lei stessa una cantante. Nel 1992, comunque, il matrimonio finisce: la coppia divorzia e nel 2000 Canzian sposa Beatrice Niederwieser. Nel 2019 Delia Gualtiero torna alla ribalta cantando con Miki Porru “Prima o poi” e “Sono fragile” (estratte dall’album “Hotel disamore”).