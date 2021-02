Masterchef 10, i quattro finalisti: ecco chi sono, tutte le curiosità

Penultima puntata di Masterchef 10 con numerosi colpi di scena: ecco chi saranno i quattro finalisti, conosciamo chi sono

Penultima puntata di Masterchef 10 con numerosi colpi di scena. In sei per andare in finale iniziando dalla Mystery Box con una lettera inviata da un loro caro. Inizialmente hanno dovuto preparare il loro piatto con gli chef che hanno interrotto la prova per far entrare i loro cari. Hanno deciso di assaggiare i piatti di Irene, Azzurra e Monir con la prima che si è aggiudicata la prova abbracciando papà dopo la vittoria. Così ha scoperto successivamente anche i piatti dell’Invention visto l’ospite Riccardo Canella. Irene ha vinto anche l’Invention Test, ma tra i peggiori ci sono stati Federica e Antonio e così i giudici hanno eliminato la prima che ha detto all’addio alla sua avventura.

Masterchef 10, le novità per la finale: chi sono i finalisti?

E così la prova in esterna è stata ambientata nella cucina di Enrico Bartolini con lo chef che ha presentato le cinque preparazioni del menu della prova. Lo Chef Bartolini ha scelto il piatto migliore con il concorrente che è volato direttamente all’ultima puntata: tra Irene e Aquila, la prima è stata la prima finalista di Masterchef10. Infine, gli altri quattro si sono giocati la finale al Pressure Test con tre step. Antonio, Aquila e Monir hanno avuto la meglio durante le varie prove volando così in finale insieme a Irene: infine, è stata eliminata Azzurra a Masterchef 10.