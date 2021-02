Francesca Cipriani, rivelazione scioccante a Barbara D’Urso: “Mi devo operare”

Francesca Cipriani lascia basita Barbara D’Urso rivelandole che il prossimo 11 marzo si deve sottoporre ad un’operazione chirurgica.

Nella puntata di oggi di Pomeriggio 5, l’ultima della settimana e dunque di febbraio, si è tornati a parlare di chirurgia estetica e operazioni esclusivamente finalizzate alla modifica dell’aspetto fisico. Ospite in studio c’era Francesca Cipriani, nota soubrette che non ha mai fatto mistero di apprezzare i ritocchi estetici. Nel mondo dello spettacolo, d’altronde, non è insolito che i vip facciano ricorso ad interventi chirurgici per sembrare più giovani o modificare un aspetto del loro volto o del loro fisico che non gli piace.

Francesca, però, ha fatto una rivelazione che ha lasciato di stucco la conduttrice e tutti gli ospiti presenti in studio. Con estrema naturalezza, infatti, ha rivelato che prossimamente si sottoporrà ad un intervento per ridurre il giro vita. Ma non solo: “L’11 marzo mi opero. Ho deciso di fare una vita molto stretta e con il grasso che estrarremo da lì, aumenterò il volume del lato B. Sarò a metà tra una Barbie e una Kardashian“.

Francesca Cipriani lascia di stucco Barbara D’Urso: “Sono basita”

La rivelazioni ha colto di sorpresa tutti i presenti, i quali hanno cercato in ogni modo di dissuadere la Cipriani dal fare un intervento simile. Tra gli ospiti in studio c’è anche chi gli ha fatto presente che un simile intervento non le cambierà la vita: “Gli interventi non ti danno la felicità. Lascia perdere”. La D’Urso si accoda a chi le consiglia di lasciar perdere e aggiunge semplicemente: “Sono basita”.

Quindi con l’intento di farle cambiare idea le mostra il videomessaggio di un ragazzo che la trova molto bella e che la vorrebbe conoscere. Francesca osserva con interesse il video del giovane spasimante ma prima che la conduttrice possa aggiungere altro dice: “È simpatico ma non cambio idea sull’operazione. Non lo faccio per nessun uomo, lo faccio per me”.

