Francesca Cipriani, com’è cambiato (e cresciuto) il suo seno negli anni

Francesca Cipriani, showgirl nata dal Grande Fratello, è uno dei personaggi più “attenzionati” del mondo della tv in salsa gossipara, con un seno che è tutto un programma…

Chi cerca in rete informazioni su Francesca Cipriani nota subito che una delle parole più spesso associate alla showgirl è “rifatta”. La giovane abruzzese, classe 1984, deve il suo successo alla partecipazioni a programmi televisivi come il Grande Fratello e la Pupa e il secchione. Ed è famosa per avere un’enorme taglia di seno, la decima per la precisione. Seno che, ovviamene, è stato per l’appunto rifatto più volte.

Le generose forme di Francesca Cipriani

Per sua stessa ammissione, Francesca Cipriani è ricorsa spesso al bisturi del chirurgo plastico. E indubbiamente si vede. Negli ultimi anni, di ritocchino in ritocchino, ha reso sempre più esplosivo il suo décolleté. Oggi, come detto, vanta una decima di seno e nonostante le critiche è molto soddisfatta e non tornerebbe mai indietro.

I continui interventi al seno di Francesca Cipriano hanno provocato tantissime polemiche e contestazioni per la trasformazione esagerata della showgirl che, così facendo, darebbe un cattivo esempio a tutte le ragazze. Secondo molti medici, inoltre, la dimensione esagerata delle protesi le potrebbe causare seri problemi di salute. Lei però ha sempre dichiarato di non essersi mai pentita dei ritocchi fisici e di essere felice del risultato. Qualche tempo fa ha anche deciso di modificare il suo “lato b” con qualche ritocco, documentato giorno dopo giorno durante il programma condotto da Barbara D’Urso “Pomeriggio Cinque”. Vedere per credere.

