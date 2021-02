“Siamo in fase di corteggiamento”: così descrive il rapporto con il suo fidanzato Francesca Cipriani, star de “La Pupa ed il Secchione”.

La notizia del fidanzamento di Francesca Cipriani girava sul web già da qualche settimana, ma non era ancora stata confermata. E’ dovuta entrare in scena la Pupa stessa, che ha deciso di parlare del suo nuovo amore (anche se la giovane descrive la storia più come un flirt ancora fermo alla fase di corteggiamento).

Il fidanzato misterioso

“Siamo ancora in una fase di corteggiamento, è all’inizio, ci frequentiamo da un po’. Ne parlerò quando le cose saranno più stabili. La frequentazione è una cosa, poi si vedrà. Se c’è stato il primo bacio? Un bacino…”. Ecco cosa dice in merito Francesca Cipriani, intervistata dal programma radiofonico “Un giorno da pecora”.

Leggi anche -> GF Vip, Francesca Cipriani fa pesanti rivelazioni su due concorrenti

Dell’uomo misterioso si sa solo che il nome è Massimo. La scorsa settimana la coppia è stata pizzicata dai paparazzi a Napoli, durante una fuga d’amore, mentre i due passeggiavano mano nella mano. La città non è stata una scelta casuale: pare infatti che Massimo sia napoletano, e che lavori come imprenditore proprio nella sua città natale.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sempre al programma “Un giorno da pecora” Francesca Cipriani ci tiene a sottolineare bene una cosa. Nonostante il flirt con Massimo, infatti, la showgirl vuole far sapere che il suo vero amore sarà sempre Matteo Salvini. Tempo fa, infatti, Francesca aveva parlato così del leader della Lega: “Matteo Salvini? E’ vero uomo. Mi ha provocato uno scombussolamento. E non mi ha mai guardato il seno”. La Cipriani ha poi confessato: “su Instagram ci sono sempre continui scambi di like”. Sfortunatamente, però, la Pupa ha anche ammesso che lei e Matteo Salvini non si scambiano più messaggi privati come una volta.