Promessa mantenuta: dopo il Grande Fratello, la famiglia Zenga si riunisce

Non hanno un rapporto tranquillo Walter Zenga ed i suoi figli: oggi, però, pare che la famiglia si sia riunita a sorpresa.

Walter Zenga è uno dei più famosi ex-calciatori italiani: ora allenatore, tra il 1982 ed il 1994 l’uomo è stato il portiere dell’Inter. Padre di 5 figli (con 3 matrimoni alle spalle), ultimamente l’uomo è tornato sotto i riflettori per alcuni affari di famiglia.

Un rapporto difficile

Nella casa del Grande Fratello Vip, il figlio Andrea Zenga non ha peli sulla lingua: racconta agli altri concorrenti (ed al pubblico) come si senta abbandonato dal padre. “Non voglio passare da vittima” ha detto il ragazzo.

“Nei momenti importanti della mia vita, e non lo dico con cattiveria, lui non c’è stato. Ci sono stati mia madre e mio fratello. Non credo sia un obbligo essere padri, è un desiderio. Se questo volere non c’è stato, non posso fargliene una colpa. Non mi serve avere un messaggio al mese, devo avere qualcosa in più”. Inizialmente la risposta di Walter Zenga era stata piuttosto secca: “quando la tua vita sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia”.

Tempo fa, intervistato dal settimanale Nuovo, Walter Zenga aveva parlato del figlio. “Mi sono trovato a dover andare in tv per difendermi da accuse non vere. Quando Andrea uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip, incontrerò sia lui che suo fratello Nicolò. Così ci diremo quello che dovremo dirci guardandoci negli occhi”: la promessa, a quanto pare, è stata mantenuta. Secondo alcune indiscrezioni la famiglia Zenga si è riunita nel tardo pomeriggio di oggi (26 febbraio) per riappacificarsi.