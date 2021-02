Cos’è il caligo: il fenomeno della nebbia sul mare in Liguria

La Liguria come Milano: nebbia sul mare. Cos’è il caligo e perché si crea questo fenomeno meteorologico?

Se si pensa alla Liguria generalmente l’immagine che balza alla mente di tutti è quella di spiagge, mare trasparente, carrugi e montagne verdeggianti. Ebbene, è tutto vero, ma in questo momento in questa regione e nelle sue città principali, non si vede niente. Non si tratta di un particolare morbo misterioso che ha colpito Genova, Imperia, Savona, La Spezia, Ventimiglia… no. È tutta colpa del caligo, una nebbia così fitta e densa che ha costretto persino le navi a rimanere in porto. Un fenomeno che per la Liguria è totalmente inaspettato!

Cos’è il caligo?

Non è la prima volta che il caligo si presenta in Liguria, ma questa volta sembra essere molto più persistente e duraturo del solito. Sono infatti ormai due giorni che questa nebbia marina resiste sulle città liguri e dona un look molto milanese a tutto!

Se però volete entrare nel vivo di questo fenomeno meteorologico, sappiate che il caligo è una nebbia che si forma sulla costa quando il sole scalda il mare in modo molto importante creando così del vapore acqueo che, smosso dalle brezze del mare, arriva fino sulle coste creando appunto il caligo. Le condizioni per cui questo fenomeno si presenti sono dunque svariate, in primis, deve fare molto caldo, con temperature al di sopra delle medie stagionali. Esattamente come quelle che stiamo vivendo ora.

Lo spettacolo della nebbia sul mare

Generalmente il caligo non è né una novità né un fenomeno così eclatante per la Liguria. Questa volta però è sorprendente in quanto, come abbiamo anticipato, non dà segno di voler “mollare la presa”. E soprattutto sta interessando praticamente tutta la Liguria, senza distinzioni. I social infatti sono stati presi d’assalto da foto anche molto spettacolari. Basta infatti salire un po’ di quota, nell’entroterra ligure, per ammirare come il cielo sia terso in montagna e, guardando verso valle invece, tutto sia coperto da questa maxi nube. Uno spettacolo interessante insomma e che ha lasciato a bocca aperta tutti i cittadini della zona.