In una recente intervista Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, smentisce le dichiarazioni della conduttrice sulla fine del rapporto.

Dopo aver vissuto un matrimonio a distanza, Adriana Volpe e Roberto Parli si sono lasciati. Che il rapporto si fosse rovinato è divenuto noto all’incirca un anno fa, quando la conduttrice è uscita dal Grande Fratello Vip. In molti hanno pensato che la causa della rottura potesse essere la vicinanza di Adriana a Denver dentro la casa più spiata d’Italia, ma l’ex marito ha negato che la ragione della rottura sia stata l’intromissione di terzi nel loro rapporto.

Quali sono allora le motivazioni di questa improvvisa e inattesa separazione? Adriana Volpe e Roberto Parli hanno preferito in questi mesi evitare di mettere in pubblica piazza le loro questioni irrisolte, ma di recente è stato proprio l’ex marito della conduttrice che, in un’intervista concessa al settimanale Nuovo, ha voluto mettere le cose in chiaro una volta per tutte.

Roberto Parli smentisce Adriana Volpe: “Non è vero quello che aveva dichiarato”

Il primo punto che ha voluto chiarire l’imprenditore residente a Montecarlo è quello sulla serenità della figlia Giselle. L’ex moglie ha infatti dichiarato che la bimba in questo momento non ha accusato troppo la decisione dei genitori di lasciarsi, ma secondo Roberto questo non è possibile: “In questo momento per me la priorità è Gisele. Adriana dice che nostra figlia è serena? Penso che nessun figlio possa essere sereno in una situazione del genere”.

In un secondo momento, Roberto ha parlato delle ragioni che hanno portato alla separazione da Adriana, negando di essere diventato geloso: “Non è vero quello che aveva dichiarato Adriana al Grande Fratello Vip, cioè che ero geloso di lei. Non c’entra nulla la gelosia, anche perché da quando ci siamo conosciuti abbiamo vissuto in due città diverse. Mi fidavo di lei e lei di me”. Ma allora qual è stato il motivo di rottura? Su questo Roberto non si sbilancia troppo, aggiungendo semplicemente che: “I problemi sono cominciati negli ultimi tempi”.

