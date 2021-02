Marco Bellavia in lacrime dalla D’Urso: ve lo ricordate a Bim Bum Bam?

Lo storico conduttore di Bim, Bum, Bam Marco Bellavia torna in tv dopo molti anni e sconvolge tutti con il racconto di ciò che gli è accaduto.

Chi è stato bambino tra gli anni Ottanta e i primi anni duemila, avrà visto quasi sicuramente almeno una puntata dello storico programma televisivo per bambini Bim, Bum, Bam. Lo show è andato in onda sui canali Mediaset per ventun anni, dal 1981 al 2002,e ha impresso nei cuori di grandi e piccini Uan, il pupazzo rosa con il mono-ciglio fucsia che ricordava un cane. Accanto al personaggio di peluche, uno dei volti storici del programma è stato sicuramente quello di Marco Bellavia (1964), che fu conduttore del programma per tutti gli anni Novanta, fino alla chiusura dello show nel 2002.

Che è successo a Marco Bellavia?

Per anni Bellavia sembra essere scomparso dai palinsesti televisivi, ma oggi è tornato come ospite nel programma di Barbara D’Urso. Durante il programma Marco Bellavia, che aveva anche recitato nella serie tv Dolce Licia con Cristina D’Avena, ha raccontato come ha passato gli ultimi anni, dedicandosi alla famiglia. Infine, la D’Urso gli ha mostrato un videoclip sulla sua carriera che lo ha commosso fino alle lacrime, dopo di che ha confessato: “Mi piacerebbe tornare al mio lavoro, nella tv dei ragazzi. Mi commuovo quando vedo immagini di me e mio figlio insieme. Gli ultimi tredici anni li ho dedicati interamente a lui. È importante passare tempo insieme. I soldi prima o poi tornano, torneranno anche a me“.

Lacrimoni a #Pomeriggio5, Marco Bellavia si commuove con uno dei nostri servizi ❤️ pic.twitter.com/9suq0TKuQC — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 25, 2021

Dopo la puntata, i commenti su Twitter hanno iniziato a piovere ininterrottamente. Chi è cresciuto con lui lo ricorda con affetto e ha espresso questi sentimenti sui social. C’è chi lo vorrebbe nuovamente al timone di un programma per bambini e chi, invece, semplicemente preferisce rimembrare Bim, Bum, Bam o la sua parte come Steve al fianco dell’intramontabile Cristina D’Avena.