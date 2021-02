Vanessa Incontrada, capigliatura selvaggia e sensualità estrema FOTO

Da Vanessa Incontrada ecco giungere un bellissimo scatto nel quale l’attrice fa sfoggio di tutte le sue doti estetiche. È irresistibile.

Vanessa Incontrada è la raffigurazione di come ogni donna dovrebbe essere. Bella, bellissima nella sua semplicità. L’attrice di padre italiano e mamma spagnola, negli ultimi tempi, ha fatto parlare di sé per quel suo atto di dignità e di coraggio nel mostrarsi senza veli. E totalmente al naturale, priva di qualunque tipo di filtro.

Quello era stato un modo per incoraggiare tutte le altre donne, ma anche tanti uomini che non si ritengono perfetti, a non farsi condizionare dall’aspetto fisico. Da dettagli che i diretti interessati ritengono essere dei difetti. E che invece non poche volte alla fine possono rivelarsi addirittura un qualcosa meritevole di elogio. Il messaggio è giunto forte e chiaro e francamente è un qualcosa del quale c’era bisogno, dopo i tanti episodi controversi dei quali apprendiamo dai social network e dai telegiornali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Il body shaming, ovvero l’odioso fenomeno per il quale si viene discriminati per via del fatto di essere troppo grassi, troppo magri, troppo bassi, troppo alti, si è purtroppo rafforzato con i moderni mezzi di comunicazione e di interazione. E proprio sui social network tali sentimenti di negatività hanno trovato un campo fervido in cui crescere e proliferare. I social sono qualcosa di molto bello ma anche molto pericoloso.

Per via dell’uso distorto che troppe volte se ne fa. Ma restiamo concentrati su Vanessa Incontrada, sulla sua dolcezza ed anche sulla capacità di fare ironia. Perché lei scrive: “Oggi mi sono svegliata così”, e si mostra con una capigliatura tutta in disordine, folta, quasi come fosse la criniera di un leone. Gli ammiratori di lei sono molto divertiti e le fanno tanti complimenti. Più che meritati.