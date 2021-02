GF Vip, Tommaso Zorzi cacciato fuori? Ecco cosa sta succedendo

La situazione si mette male per Tommaso Zorzi, che potrebbe rischiare davvero la squalifica dal Grande Fratello VIP, dopo gli insulti a Dayane.

La situazione al Grande Fratello VIP si fa complicata, soprattutto per Tommaso Zorzi. L’influencer, infatti, sta rischiando davvero grosso dopo letteralmente una pioggia di insulti e critiche che lo hanno investito in seguito alle sue parole su Dayane Mello. Twitter infatti nelle ultime ore si è davvero scatenato contro l’influencer, tanto che l’hashtag “#tommasofuori” è finito tra i primi posti in tendenza. Chissà cosa dovrà inventarsi Zorzi per farsi perdonare dai fan, che sembrano ormai essere rimasti davvero in pochi…

Tommaso Zorzi, fuori dopo gli insulti a Dayane?

Molti non si sarebbero mai aspettati un comportamento simile da parte di Zorzi, in seguito alle gravi accuse mosse a Dayane, dopo il “coming out” della modella brasiliana. La Mello, infatti, durante la puntata di lunedì sera del Grande Fratello VIP, ha dichiarato il suo amore per Adua Del Vesco, confessandole tutto. Tuttavia non l’ha salvata e l’ha mandata a rischio eliminazione insieme a Stefania D’Orlando, a sorpresa.

Zorzi sembra non aver gradito le parole della Mello e l’ha accusata di strumentalizzare la causa LGBTq+ solo per una pura mossa di marketing televisivo. L’influencer si sarebbe sentito così offeso perché, a differenza di Dayane, lui ha provato la discriminazione sulla sua pelle. “Io sulla mia pelle ho vissuto cosa significa combattere per un amore dello stesso sesso” –ha tuonato Zorzi – “Tu non hai vissuto niente. Venire in tv e fare la fi*a dicendo che sei mezza lesbica mi sta sul ca**o. È una mancanza di rispetto. Avrei tante cose da dirti. Approfittarsi, fare la figa con la storia LGBT, con uno che sta roba la vissuta sulla propria pelle. Vivila sulla tua pelle la discriminazione per una relazione con una persona dello stesso sesso e poi vieni in tv a fare la figa con una storia tra donne per 2-3 voti in più. Sei il minimo della vita…”



Parole davvero molto dure che non sono piaciute affatto al pubblico di twitter, che le ha giudicate tristi e discriminatorie.