Uomini e donne: paura per Raffaella Mennoia, nuovamente in ospedale

Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne, viene nuovamente ricoverata in ospedale per problemi al braccio destro

Raffaella Mennoia finisce nuovamente all’ospedale. Come sappiamo dai suoi social, l’ex postina di C’è Posta per te e autrice di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi, e di Temptation Island era già stata ricoverata in precedenza. La Mennoia ha avuto un nuovo problema di salute che, a questo giro, l’ha costretta a mettere in pausa il suo lavoro per la De Filippi. Negli anni Raffaella Mennoia ha avuto diversi problemi di tiroide. Non ha mai voluto raccontare dettagliatamente la sua storia clinica, ma sappiamo che nel 2018 aveva subito un intervento di rimozione della tiroide. Successivamente, la compagna di Alessio Sakara era visibilmente ingrassata e, perciò, aveva iniziato a seguire una dieta molto rigida per mantenere la linea. Negli ultimi anni, che non sono stati propriamente rose e fiori, la presenza del suo compagno è stata sicuramente fondamentale. Oltre ai propri problemi di salute, la Mennoia ha anche dovuto affrontare il fatto che il padre, a cui è molto legata, abbia perso l’adorato.

Leggi anche –> Uomini e Donne, Maurizio conteso da Gemma e Barbara: che succede?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RAFFAELLA MENNOIA (@raffaellamennoia)

Raffaella Mennoia post-operazione

Raffaella Mennoia ha raccontato su Instagram di aver passato questi ultimi quattro giorni in ospedale, poiché si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico. Sebbene questa non era la prima volta che l’autrice di Uomini e Donne andava sotto i ferri, a sua detta è stata probabilmente l’esperienza più dolorosa della sua vita. Ad ogni modo, ha infine deciso di mantenere il riserbo sui dettagli dell’operazione sulle sue motivazioni. Raffaella Mennoia ha poi continuato spiegando come nel prossimo futuro dovrà stare in completo riposo, ordini del medico. L’autrice di Uomini e Donne ha anche già detto di essere impaziente di tornare al suo lavoro e ha annunciato che, nel prossimo periodo, dovrà focalizzare la sua attenzione sul serale di Amici, condotto sempre da Maria De Filippi, e sulla nuova edizione di Temptation Island. Sui social sia i follower della Mennoia che diversi suoi amici si sono fatti sentire, circondandola con un calorossissimo abbraccio virtuale. Tra i vari vip, le hanno scritto: Francesco Monte, Elga Enardu, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Nicoletta Larini, Sabrina Ghio, Francesca Manza e Manila Nazzaro.

Leggi anche –> Uomini e Donne, Sophie sceglie Matteo: “Lo fanno con la mascherina”