easyJet, oltre 8milioni di posti per i viaggi in primavera 2022

easyJet lancia le offerte per volare nel 2022 in primavera. La strategia delle compagnie aeree per tornare a far viaggiare e muovere i cittadini nel mondo.

Si guarda al futuro, soprattutto all’estate e alla primavera 2022. Questa sembra essere la parola d’ordine delle compagnie aeree che, in questo momento storico si stanno muovendo per cercare di raccogliere quanti più nuovi utenti e nuove prenotazioni possibili. In quest’ottica easyJet ha infatti messo in vendita migliaia di voli per la primavera 2022 con oltre 4 milioni di posti disponibili per l’Italia a prezzi super concorrenziali.

Le offerte 2022 per rispondere alle esigenze dei viaggiatori

Come si legge nei comunicati stampa rilasciati dalla compagnia aera, il country manager Lorenzo Lagorio si è detto entusiasta di questa messa in vendita dei posti di easyJet proprio nell’ottica del rilancio del settore turistico e del comparto dei viaggi. Scopo di questa campagna così anticipata è quello di dare ai potenziali turisti la possibilità di prenotare già ora un viaggio per l’anno prossimo visto che la voglia di ripartire e di vacanze è fortissimo. Dimostrazione di questa necessità e voglia arriva direttamente dalla Gran Bretagna dove, a seguito delle dichiarazioni del Governo britannico sulla riapertura dei viaggi internazionali, la domanda è schizzata immediatamente alle stelle. Si parla, per easyJet di un aumento del 337% delle prenotazioni per l’estate.

Le garanzie di easyJet

I passeggeri che decidono oggi di prenotare una vacanza nel 2021 avranno diverse facilitazioni. Dalla massima flessibilità nella cancellazione o nel riprogrammare le date laddove i loro piani o i giorni a disposizione dovessero cambiare. Questo ovviamente grazie alla policy Flex di easyJet che garantisce di cambiare la propria prenotazione entro 14 giorni dalla data della partenza. Insomma, il mondo del turismo è pronto a ripartire e rimettersi in gioco anche con moltissime offerte vantaggiose.

Ovviamente sono strategie sia a favore dei consumatori, sia a favore delle compagnie aeree che, così facendo, iniziano “a fare cassa” quindi ad avere un po’ di introiti in più appoggiandosi sulle offerte del 2022.