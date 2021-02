Modena, dramma stradale: carabiniere morto in un incidente di morto

By

Gravissimo dramma stradale alle porte di Modena: carabiniere morto in un incidente di morto, la tragedia in mattinata.

Un incidente mortale si è verificato stamattina poco prima dell’ora di pranzo lungo la Complanare Einaudi in località Cantone di Mugnano, alle porte di Modena. La vittima è un carabiniere di 54 anni, il quale si trovava in sella alla motocicletta di servizio, quando si è consumato l’orrendo dramma.

Leggi anche –> Matteo Bonforte, morto il ballerino: aveva 24 anni, lottava contro la leucemia

Sul luogo dell’incidente mortale, che si è appunto verificato alle 11.30 circa, sono giunti gli uomini della polizia municipale, i quali stanno compiendo i rituali accertamenti. Sono diversi i punti oscuri della vicenda, sebbene l’ipotesi che si sta facendo strada è quella di una fatalità: l’uomo infatti avrebbe perso il controllo della moto cadendo sull’asfalto.

Leggi anche –> Marie-France Pisier, il giallo sulla morte dell’attrice: liti, abusi e presunto suicidio

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Chi era il carabiniere morto nell’incidente stradale a Modena

Si tratta di un militare dell’Arma dei Carabinieri di 54 anni che da tempo sarebbe di stanza a Modena e che avrebbe avuto una certa esperienza anche con i mezzi a due ruote. Con lui si trovava un collega di pattuglia, in servizio anche egli stamattina, che a quanto pare avrebbe assistito al drammatico incidente. Sul luogo del dramma, si è subito attivata la macchina dei soccorsi, che però non ha potuto fare nulla per salvare la vita del povero carabiniere.

Immediatamente infatti sono giunti sul luogo dello schianto mortale i soccorsi del Suem 118, arrivati con ambulanza e automedica. Stando a quanto si apprende, però, al loro arrivo per l’uomo non vi era più nulla da fare. Appena la notizia si è diffusa, sul luogo della tragedia sono giunti anche gli ufficiali dell’Arma di Modena. Sul posto, anche diversi colleghi del carabiniere, letteralmente sconvolti dalla tragedia. Soprattutto per permettere i rilievi di rito, la strada dell’incidente è stata chiusa al traffico.