Ancora una tragedia sulle strade italiane: è scomparso Giuseppe Milone, giovane ciclista, travolto da un camion a 17 anni

Non finiscono le tragedie sulle strade italiane. Questa volta è scomparso un’altra promessa del ciclismo categoria juniores, Giuseppe Milone, a soli 17 anni: è stato travolto da un camion. Il brutto incidente è avvenuto a Gualtieri Sicaminò: subito sul posto sono arrivati i sanitari con l’elicottero del 118, ma non c’è stato nulla da fare. Lo stesso 8 luglio era stato il più giovane ‘re dell’Etna’, con il percorso in moubtain bike tutti e sei i versanti del vulcano totalizzando 205,6 km con 7mila metri di dislivello. Un semplice allenamento si è rivelato fatale con l’addio a soli 17 anni. Faceva parte del Team Nibali, la squadra che aveva fondato lo Squalo nella sua terra natia nel 2015 per promuovere il ciclismo a livello giovanile.

Messina, altra tragedia nel mondo del ciclismo giovanile

Già nel 2016 era arrivata un’altra brutta notizia per il campione messinese con l’addio di Rosario Costa, che all’epoca aveva appena 14 anni e correva sempre per il suo Team. Spesso si sentono queste brutte notizie con giovani che perdono la vita sulle strade italiane mentre si allenano. Bisogna salvaguardare il patrimonio e le vite umane evitando così ciò che è possibile evitare. L’Italia piange ancora una volta una promessa del ciclismo italiano.