Giacomo Nizzolo: chi è il campione europeo di ciclismo 2020

Chi è Giacomo Nizzolo, campione europeo di ciclismo nel 2020: carriera e curiosità, dagli esordi ai successi più importanti.

Classe 1989, Giacomo Nizzolo corre per il team NTT Pro Cycling: il 2020 è probabilmente il miglior anno della sua carriera: in pochi giorni, infatti, è arrivato quinto alla Milano-Sanremo, quindi si è laureato campione d’Italia.

Il 26 agosto 2020, il ciclista – grandissimo velocista con molta esperienza – ha vinto la prova in linea uomini elite ai campionati europei di ciclismo in corso a Plouay, Francia. Nizzolo ha preceduto di meno in volata il francese Arnaud Demare.

Cosa sapere sul ciclista Giacomo Nizzolo

Professionista dal 2011, in carriera Giacomo Nizzolo ha vinto il Gran Piemonte 2016, quindi due volte il titolo nazionale in linea, nel 2016 e nel 2020. Inoltre per due volte consecutive, tra il 2015 e il 2016, ha vinto la classifica a punti al Giro d’Italia. Prima della vittoria agli europei in Francia, i suoi migliori piazzamenti a livello mondiale erano stati un quinto posto ai campionati iridati di Doha e quindi un altro quinto posto agli Europei di Baku.

Dunque, dopo le buone prestazioni tra il 2015 e il 2016, Giacomo Nizzolo aveva visto un po’ offuscarsi la sua carriera: praticamente fermo nel 2017 per una tendinite, è tornato a regime tra il 2018 e il 2019, conquistando una serie di buoni piazzamenti personali. Nel 2020, sono due le tappe vinte, di cui una alla Parigi-Nizza, fino ad arrivare ai successi ai campionati italiano ed europeo.