Giulia De Lellis arrabbiata e indignata: “Nessuno ne parla”

La nota modella e influencer Giulia De Lellis condivide con i suoi fan sui social uno sfogo tutto personale per la situazione che stiamo vivendo: ecco le sue parole.

In questi mesi segnati dall’emergenza Covid l’Italia soffre dal punto di vista sociale ed economico, oltre che ovviamente sul versante sanitario. La nota modella e influencer Giulia De Lellis riceve ogni giorno moltissimi messaggi da patte di persone in difficoltà, e ora ha deciso di condividere la sua opinione al riguardo con il suo pubblico virtuale.

Il j’accuse di Giulia De Lellis

“Sono mesi che ricevo messaggi e soffro per voi, con voi!” scrive Giulia De Lellis nelle sue Stories di Instagram. “Io vorrei aiutarvi, mi metto a disposizione, ma voi continuate a farvi sentire… Per i teatri! Nessuno ne parla ma sono fermi da quasi un anno. E’ veramente vergognoso… per i cinema, gli attori e le strutture… non se ne può più”.

“Scusate lo sfogo – continua Giulia De Lellis -, è frustante per me sentire tutta questa sofferenza e non poter fare niente… Spero che almeno la cassa integrazione e gli aiuti promessi arrivino a tutti quanto prima! Speriamo che questa situazione finisca presto, buona fortuna“.

Per lei, intanto, si è realizzato il grande sogno della conduzione di un programma tv. “Sono entusiasta di annunciare – ha fatto sapere ieri – che condurrò la prima edizione italiana di Love Island“. Per ora non si conoscono altri dettagli (compresa la data esatta di partenza), ma nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più. Stay tuned.

