Giulia De Lellis, clamorosa frecciatina sui social: “Avete una certa età…”

Giulia De Lellis senza peli sulla lingua su instagram. L’influencer è tornata alla carica con una frecciatina avvelenata che non è passata in sordina.

Torna a far discutere sui social Giulia De Lellis, scatenata con frecciatine davvero avvelenate! L’influencer ha espresso tutta la sua rabbia e il suo diappunto verso alcune persone, aprendosi ai suoi followers su instagram, in alcuni minuti di puro sfogo che potrebbero far infuriare qualcuno. Mentre gli utenti sono già in delirio, a chi si riferiva l’ex tronista di Uomini e Donne?

Giulia De Lellis, frecciatine al veleno su instagram

Uno sfogo vero e proprio, senza fare mai un nome. La De Lellis ha rivolto le sue frecciatine a ignoti, ma gli utenti stanno già discutendo su chi possa essere il destinatario delle dure parole dell’influencer. “Sono sconvolta. La stupidità, ma soprattutto la cattiveria, l’invidia, di alcune donne di successo… chi più, chi meno, però mi viene da dire sì, di successo.” – ha iniziato Giulia – “Ma con famiglie, felici, situazioni anche molto positive. Ma che problemi hanno nei miei riguardi? Senza fare nomi perché non mi sembra elegante per loro, ma anche per me, non mi piace fare queste cose…”

La De Lellis ha poi incalzato sull‘invidia che questa (o queste?) persone proverebbero nei suoi confronti: “Che brutto deve essere provare questo sentimento di invidia. Poi l’invidia vi fa diventare cattivi e brutti, e poi avete anche una certa età, quindi si vi imbruttite diventate vecchie, quindi dico… ma chi ve lo fa fare? Godetevi la vostra meravigliosa vita, la vostra vita fortunata da privilegiate, invece di guardare sempre le altre donne, ragazze.”

Una nota amara termina lo sfogo della De Lellis: “Sarà che la mia famiglia mi ha dato tanti altri valori, quindi magari faccio fatica io a capire, ma che tristezza.” Chissà a chi si riferisce la nota influencer…