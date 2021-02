Chiara Ferragni: l’annuncio sulla gravidanza, fan increduli

By

Chiara Ferragni ha fatto un annuncio sulla sua gravidanza, ormai agli sgoccioli. I fan sono davvero increduli. Ecco cosa succede.

C’è grande attesa per la nascita della principessa di casa Ferragni. La sorellina di Leone, ormai una star di instagram, arriverà in primavera, come annunciato sui social da mamma Chiara e papà Fedez. La gravidanza dell’imprenditrice e influencer milanese è anche la causa della sua mancanza sul palco dell’Ariston alla 71° edizione del Festival di Sanremo, dove sarà invece Fedez feat. Francesca Michielin. Ma cosa sta succedendo? Oggi Chiara ha fatto un annuncio shock sui social.

Chiara Ferragni, annuncio sulla gravidanza

La coppia oggi ha condiviso un video della bambina nella pancia della mamma sui seguitissimi canali social di Fedez, e quello che i fan hanno visto, è davvero sconvolgente! E non hanno mancato di farlo notare, nei commenti. Nelle tenerissime immagini, infatti, la bambina fa una cosa incredibile: sorride! E non solo, cambia espressione, muove il visino, che alla fine scoppia in un bellissimo e inaspettato sorriso.

“Non vede l’ora di conoscere mamma e papà.” ha scritto zia Valentina nei commenti. E con lei tantissimi fan hanno dimostrato affetto e sorpresa sotto al post di Fedez. “Come sorride, sembra già una bimba grande.” ha scritto qualcuno. “E’ tutta Fedez!“, ha detto qualcun altro anticipando l’aspetto della piccola Ferragni Lucia.

Chiara e Fedez, infatti, hanno deciso di registrare all’anagrafe la nuova arrivata con il doppio cognome perché l’uso del cognome del padre è solo una convenzione della società paternalista, ha spiegato Chiara. Se per il cognome è già tutto deciso, per il nome invece i Ferragni non hanno voluto rivelare niente e su internet è partito il toto-nomi: Rachele è finora quello più gettonato anche se Chiara ha dichiarato che quello è solo il nome della bambolina preferita di Leone.