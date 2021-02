Antonella Elia Samantha De Grenet, nuovo feroce scontro: “La pagherai”

Ancora un litigio in diretta Antonella Elia Samantha De Grenet. Le due proprio non si sopportano ed ogni loro incrocio è dinamite pura.

Antonella Elia Samantha De Grenet, nuovo scontro. Dopo il feroce faccia a faccia all’interno della casa del Grande Fratello Vip ed un parziale quanto poco convinto chiarimento avvenuto a gennaio, le due donne di spettacolo sono ancora protagoniste di una singolar tenzone. Tutta ‘colpa’ del pubblico che ha salvato Samantha dalla competizione al televoto con Andrea Zenga e Stefania Orlando.

Una cosa che ha spinto Antonella a lamentarsi in studio, dicendosi allibita da questa scelta e contestando la decisione dei telespettatori. Questa cosa è giunta però all’orecchio della De Grenete, la quale è partita subito all’attacco. Ma la Elia, si sa, è una peperina che le cose non se le tiene dentro. La torinese ha replicato così alla attuale gieffina, sua grande rivale. “Prima o poi la pagherai per la spocchiosità che ti contraddistingue”. Lo scontro tra le due non accenna a placarsi e la seconda risponde a tono ancora una volta.

Antonella Elia Samantha De Grenet, Signorini zittisce entrambe

Sollecitata da Alfonso Signorini, Samantha risponde così: “Per me non ha parlato nessuno, per cui non ho niente da chiarire”. Parole che fanno schiumare la Elia di rabbia, al ché la De Grenet la ‘soffrigge’ ancora di più: “Hai già dimenticato la bella figura che hai fatto l’altra volta?“. Finalmente interviene Signorini, ben consapevole di come, secondo come secondo, la situazione stesse sfuggendo di mano.

Nonostante gli sforzi della De Grenet di non voler rispondere alla sua nemica, alla fine la pazienza ha ceduto molto presto da parte sua. Per fortuna il buon Alfonso riesce a metterci più di una pezza, sottolineando come “abbiamo già dato”. Ed è finita lì. Per il momento.