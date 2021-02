Antonella Elia, lo sfogo a Verissimo: “Problemi per rapporti intimi”

Ancora rivelazioni importanti per quanto riguarda la vita privata di Antonella Elia: ecco tutta la verità a Verissimo

Novità importanti per Antonella Elia, che è stato protagonista durante l’ultima puntata di Verissimo. La donna ha parlato nuovamente del tumore al seno svelando di aver avuto una quadrantectomia, la mutilazione di una parte del decolleté. E così ha rivelato: “Dopo il quadrante, è stato trovato un carcinoma. Lo scorso dicembre ho fatto il controllo del quarto anno: tutto prosegue per il verso giusto. Per quello che manca mi sono vergognata e per due anni mi sentivo di dovermi nascondere”. Successivamente ha aggiunto: “Devo dire grazie alla medicina che fa grandi passi: bisogna fare prevenzione. Io non sono più riuscita ad avere rapporti intimi, mi vergognavo del mio seno mutilato”.

Antonella Elia, tutta la verità a Verissimo

Così ha rivelato di aver sofferto molto dopo le critiche per lo scontro con la De Grenet: “Nel momento in cui hanno messo in discussione la mia malattia, dicendo che l’avessi inventata per prevalere in uno squallido litigio televisivo al Gf Vip, sono stata male. Ma non ho voluto infierire, perché stavamo parlando di una malattia”. Infine, ha rivelato: “Non penso di dover chiedere scusa per quello che è avvenuto al Grande Fratello, quello che ho detto è venuto dal mio istinto incontrollabile. Bisogna essere moderati, a volte le conseguenze sono