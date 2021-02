Genova, terribile incidente: Jessica muore a 26 anni in una scarpata

L’incidente è avvenuto tra Mezzanego e Chiavari, nell’entroterra genovese: la ragazza avrebbe sbandato e la sua auto sarebbe precipitata nel cortile di una casa.

Tragedia in provincia di Genova: una ragazza di soli 26 anni, Jessica Solari, è morta questa mattina intorno alle ore 6:00 in un incidente lungo la strada provinciale tra Mezzanego e Chiavari, nell’entroterra del levante genovese. La giovane abitava proprio a Mezzanego: sono ora in corso indagini per chiarire con esattezza la dinamica del drammatico incidente, che ha visto l’auto guidata dalla giovane finire fuori strada e volare letteralmente giù da una scarpata.

Il tragico incidente costato la vita alla giovane di Mezzanego

Secondo una prima ricostruzione, l’auto della 26enne si è ribaltata ed è finita contro la facciata di una casa. Nonostante i tentativi di rianimazione, la giovane è morta sul colpo e per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono poi intervenuti i Vigili del Fuoco per il recupero del veicolo e i Carabinieri per tutti i rilievi del caso: questi ultimi sono ora al lavoro sulla dinamica dell’incidente. Sono intervenuti anche i medici del 118 ma, come detto, per la giovane Jessica non c’è stato nulla da fare.

A chiamare i soccorsi è stata una donna che questa mattina, dopo aver aperto la finestra di casa, ha notato un ammasso di lamiere contorte. Jessiva Solari abitava a Mezzanego, era una parrucchiera e una body builder professionista, molto seguita anche sui social network, e avrebbe compiuto 27 anni il prossimo aprile. Dopo la notizia del tragico incidente sono arrivati molti messaggi di dolore e cordoglio da parte di chi la conosceva: “Ogni nuovo mattino uscirò per le strade cercando i colori”, era il motto con cui Jessica si presentava sul suo profilo Instagram.

