Marta Bassino, chi è il fidanzato Marco Casagranda: il loro rapporto

Lo sci italiano ha una nuova star, Marta Bassino. Con la fama però arriva anche la curiosità: chi è il suo fidanzato?

Si parla molto di lei: Marta Bassino, la nuova stella dello sci italiano. Specializzata nello slalom gigante, la ragazza (di soli 25 anni) ha già 5 vittorie alle spalle: questo senza contare i 5 secondi posti o i 7 terzi posti. Fuori dal mondo dello sport, però, Marta è una giovane come tante altre: con hobby, passatempi ed un ragazzo (che ultimamente ha attirato l’attenzione del pubblico).

Marta e Marco, una coppia affiatata

Marta Bassino, come tante altre giovani stelle, cerca il più possibile di mantenere privata la sua vita fuori dalle piste da sci. Nel mondo dei social, però, nascondere completamente la vita di qualcuno è quasi impossibile: è così che, grazie al profilo Instagram della sciatrice, si è scoperto dell’esistenza di Marco Casagranda, il fidanzato di Marta.

Leggi anche -> Passeggiate nella neve: le ciaspolate da fare nelle regioni gialle

Quando le viene chiesto di parlare della sua relazione, però, la sciatrice rimane sul vago: “sono fidanzata e da poco viviamo insieme e stiamo bene”. La principessa delle nevi (come è stata soprannominata dalla stampa) sembra quindi decisa a non rivelare troppo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Marta e Marco non hanno ancora voluto raccontare come si sono conosciuti: ad ogni modo, si sa che i due sono coetanei e convivono in un appartamento di Borgo San Dalmazzo. La coppia sembra anche viaggiare spesso: meta gettonata è il mare. Nonostante sia l’opposto dei luoghi dove la sua carriera la trascina, Marta ha più volte dichiarato il suo amore per le spiagge. “Adoro le sfumature di azzurro” ha scritto la ragazza sotto una sua foto in costume, alludendo sia al mare della Corsica che al colore che indossa quando gareggia.