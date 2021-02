GF Vip, Dayane Mello crolla, distrutta: “Voglio morire”

La finalista del GF Vip Dayane Mello ha avuto un crollo emotivo, dato dallo sconforto, e si è lasciata andare a parole sconcertanti.

Una delle finaliste di questa edizione del “Grande Fratello Vip“, Dayane Mello, ha avuto un crollo emotivo nel corso della notte. Per la modella brasiliana la serata di sabato è stata, infatti, piuttosto delicata.

La serata di ieri al “Grande Fratello Vip” è stata caratterizzata dalla festa Bridgerton – Falsità a Corte, ma la modella brasiliana Dayane Mello non è riuscita a sopportare il clima di festa e giocosità. La concorrente è scoppiata a piangere a causa del lutto non ancora metabolizzato per la morte del fratello, Lucas. Dayane è andata in giardino, disperata: “Voglio morire!“, ha gridato spiazzando Pierpaolo Pretelli. L’ex Velino di “Striscia la Notizia” ha provato a confortarla e a rassicurarla.

Dayane Mello, il crollo emotivo al GF Vip

Pierpaolo Pretelli ha provato a ricordare a Dayane quanto sia forte per scegliere di restare nella Casa nonostante il dolore che sta affrontando: “Ti adorano tutti per il coraggio che stai dimostrando, non devi pensare il contrario. La gente ti ama per la forza che hai“, le ha detto. La modella aveva provato a sfogarsi con l’amica Rosalinda Cannavò prima di esplodere con Pretelli.

“Siamo due vagoni che viaggiano su binari diversi. Tu vivi l’amore, io vivo la morte“, ha detto Dayane all’amica Rosalinda Cannavò, con la quale non riesce più a relazionarsi da quando ha intrapreso il flirt con Andrea Zenga. Per la modella i due stanno cadendo nella rete degli autori del reality, che necessitano di dinamiche di coppie avvincenti. La finalista del “Grande Fratello Vip” non accetta la storia tra i due e ha confessato: “La amo“, lasciando libera interpretazione ai fans. Durante la puntata in onda venerdì 19 febbraio, le due amiche hanno discusso pesantemente: Dayane ha svelato in diretta di aver vissuto una storia d’amore e non una bella amicizia, mentre per Adua la storia d’amore non c’è mai stata.