GF Vip, fan furiosi con Rosalinda: il brutto gesto contro Dayane

I fan del GF Vip sono furiosi con Adua Del Vesco contro il gesto commesso nei confronti dell’amica Dayane Mello.

Sembra che da ieri sera sia stata sancita definitivamente la fine dell’alleanza tra l’attrice siciliana Adua Del Vesco alias Rosalinda Cannavò e la modella brasiliana Dayane Mello.

Questa edizione del “Grande Fratello Vip” è stata segnata dall’amicizia tra Adua Del Vesco e Dayane Mello, che sin da subito hanno stretto un forte legame all’interno della casa. Da ieri, però, i fans del reality più spiato d’Italia sono infuriati nei confronti dell’attrice siciliana per i gesti compiuti contro la modella brasiliana. Ma cos’è successo tra le due? Prima Rosalinda ha iniziato la storia con Andrea Zenga, fortemente sconsigliata da Dayane, poi ha nominato Giulia Salemi, grande amica della Mello.

Adua Del Vesco, finita l’amicizia con Dayane Mello

Durante la giornata di oggi, mentre parlava con Tommaso Zorzi, le parole di Rosalinda Cannavò hanno fatto infuriare i fans del “Grande Fratello Vip“. Commentando il comportamento della modella, Tommaso ha detto che: “Ogni volta che Dayane perde il controllo su di te, si comporta in questo modo. Lei vuole controllarti“. Rosalinda ha dato ragione all’influencer, scatenando la rabbia dei fans: “Lei non accetta che io sia libera e che non mi possa controllare. Ne ho appena parlato con la psicologa Piera“.

Le parole dell’attrice siciliana hanno fatto alterare molto i fans della ex coppia di amiche: “Vergognoso, sparla di Dayane dopo i cinque mesi trascorsi insieme“, scrive un utente. “Le stanno facendo tutti il lavaggio del cervello per metterla contro Dayane, compresa la psicologa“, commenta un altro. La fine della loro amicizia viene sancita dal primo aereo post lite: “Dayane siamo tutti con te. Firmato ex rosmello“.