Patty Pravo, chi era il primo marito Gordon Angus Faggetter: la loro storia

Patty Pravo ha sempre vissuto una vita al massimo, anche l’amore. Infatti, si è sposata 5 volte, e il primo amore fu Gordon Faggetter.

L’artista veneziana Patty Pravo (1948) ha avuto quella che si può definire una vita turbolenta, soprattutto per quanto riguarda le sue relazioni. Dagli anni ’60 ad oggi, la donna è convolata a nozze ben 5 volte! Quasi sempre con artisti, non per forza italiani. Primo tra tutti, bisogna sicuramente ricordare l’ex batterista del gruppo inglese Cyan Three, Gordon Angus Faggetter, nato nel 1948 e morto quest’estate a 72 anni nella sua casa di Roma. Ma chi era quest’uomo? Come ha fatto a far innamorare la Diva Patty Pravo? E perché la loro relazione è finita? Scopriamolo insieme!

La relazione tra Pravo e Faggetter

Il primo marito di Patty Pravo nacque nel 1948 a Surrey, in Inghilterra. Successivamente si trasferì con la famiglia a Brighton e lì rimase fino al 1965. In quell’anno creò insieme ad altri due ragazzi la band Cyan Three, unendosi a loro come batterista. “I ragazzi dagli occhi azzurri” (questa è l’effettiva traduzione del nome della band) iniziarono a viaggiare, portando la loro musica in giro per l’Europa. Viaggiarono tanto da arrivare anche in Italia nel 1967, grazie ad un contratto con il discografico Alberigo Crocetta. La band doveva esibirsi al Piper Club di Roma, accompagnando una giovanissima Patty Pravo. Fu così che Faggetter conobbe la Diva e tra i due scattò subito la scintilla. La relazione esplose subito, portando i due a correre mano nella mano verso l’altare. I due si sposarono in Inghilterra, tuttavia non esistono documenti ufficiali che attestino che queste nozze siano effettivamente avvenute. Nonostante ciò, non c’è alcun dubbio che i due siano stati insieme. La loro relazione andò avanti per qualche anno, ma sappiamo che nel 1972 Patty Pravo aveva già raggiunto il matrimonio numero due. Sebbene si fossero separati, nel 1973 Faggetter si trasferì a Roma, dove rimase per tutta la vita.

