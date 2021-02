E’ arrivato anche in Italia il dating show che ha fatto scandalo, “Naked Attraction”. Ecco cos’è e dove vederlo.

Nudi e in cerca dell’anima gemella: queste le prerogative dei concorrenti del dating show del momento. “Nake Attraction” è il programma del momento: tutti ne parlano ne discutono, lo criticano pensamente e lo giudicano uno scandalo o lo difendono a spada tratta innalzandolo a baluardo della body positivity e dell’accettazione di sè stessi. ” “Conoscevo la versione inglese: quando mi hanno chiesto di condurre quella italiana non ho esitato un secondo.” – ha commentato la conduttrice Nina Palmieri, volto già noto delle Iene. Ma come funziona questo famigerato programma?

Naked Attraction Italia, come funziona e dove vederlo

Il format è ricalcato dalla versione inglese: si tratta di un dating show alla Uomini e Donne, in cui un uomo o una donna deve scegliere la persona da cui è più attratto o attratta ed eventualmente uscirci insieme. Peccato per un piccolo particolare: si sceglie d una schiera di persone completamente nude. Il loro aspetto viene svelato piano piano, a partire dai piedi fino al viso.

Il concorrente che deve scegliere il partner di volta in volta elimina tutti quelli che non ritiene attraenti, per questo o quel motivo. Solo i finalisti, quelli rimasti dalle varie eliminazioni intermedie, avranno il privilegio di mostrarsi in viso. Quando ne restano soltanto due, pronti a conquistare il cuore del concorrente, anche quest’ultimo deve spogliarsi per poter uscire con la propria scelta.

Le prime due puntate, in onda su Discovery+, hanno rivelato che, contrariamente a quanto possano suggerire le premesse del programma, c’è davvero un interesse alla body positivity e all’informazione, sacrosanta quantomai in Italia, su generi e orientamenti sessuali spesso ignorati dal pubblico televisivo. C’è stato Matteo, 33 anni, pansessuale, che si è trovato davanti sè persone di identità e generi diversi, tra cui scegliere. Oppure Chiara, 24 anni di Torino, che sta imparando ad accettare il proprio corpo e ha partecipato al programma proprio per questo motivo.

Naked Attraction è disponibile in streaming sulla piattaforma di Discovery+.