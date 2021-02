Uomini e Donne show: Tina con le corna e Maria “crolla”

Tina Cipollari è entrata nello studio di Uomini e Donne con un enorme paio di corna per sfottere Gemma Galgani, provocando la reazione divertita di Maria De Filippi.

Il nuovo capitolo della saga tra Gemma Galgani e Tina Cipollari Uomini e Donne si tinge di trash. Quest’ultima è entrata nello studio indossando un cappello con le corna, per prendere in giro la su arcinemica, provocando la reazione assai divertita della padrona di casa, Maria De Filippi.

Scene da Carnevale a Uomini e Donne

Facciamo un passo indietro. Nell’ultimo scorcio del 2020 Gemma Galgani sembrava aver trovato finalmente l’amore tra le braccia di Maurizio Guerci. Poi, però, l’uomo conosciuto sul parterre di Uomini e Donne si è rivelato l’ennesimo fallimento sentimentale che la dama torinese ha collezionato nella sua ormai pluriennale partecipazione al dating show di Maria De Filippi. Basti pensare che il buon Maurizio ora sta corteggiando Pamela e Nicole, a cui Gemma ha regalato due piume con l’augurio di “un futuro molto leggero”…

Ma oggi, come accennato, la protagonista assoluta di Uomini e Donne è stata ancora una volta lei, Tina Cipollari, che da anni ha combatte una personalissima guerra proprio contro Gemma. L’opinionista è entrata in studio imitando la camminata di Gemma e indossando un cappello con delle lunga corna, tra lo stupore e il divertimento generale. “Da oggi in poi ti chiamerò Gemma la cornuta”, ha poi scandito Tina rivolgendosi alla dama torinese mentre il pubblico applaudiva entusiasta e Maria De Filippi, seduta sui soliti gradini, rideva a crepapelle, fino a “ribaltarsi”! Vedere per credere.

