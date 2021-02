Stefano Di Battista, chi è la moglie Nicky Nicolai: età, foto, carriera

Nicky Nicolai, chi è l’artista cantante di musica leggera moglie del sassofonista Stefano Di Battista: ecco tutto quello che sappiamo.

Stefano Di Battista è uno dei migliori sassofonisti italiani. Nel 2005 ha partecipato al Festival di Sanremo in compagnia della moglie Nicky Nicolai, gareggiando con il brano “Che mistero è l’amore” e conquistando il 4º posto nella classifica finale. La coppia ha partecipato al Festival anche nel 2009, con un brano scritto in collaborazione con Jovanotti: “Più del sole”. Ecco tutto quello che sappiamo sulla meravigliosa donna!

Nicky Nicolai: carriera musicale

Nicoletta “Nicky” Nicolai, nata a Roma il 28 gennaio del 1960, è una cantante di musica leggera. La sua prima apparizione televisiva avviene nel 1988, ospite a Domenica In con il gruppo femminile delle Compilations. Nel 2004, ben sedici anni dopo, la Nicolai pubblica il suo primo album da solista: “Tutto passa”. Il pubblico italiano la ricorda sopratutto per la partecipazione al Festival di Sanremo 2005, in compagnia al marito Stefano Di Battista: la loro canzone “Che mistero è l’amore” vince nella categoria Gruppi e arriva quarta nella classifica finale.

A febbraio 2006, sempre in compagnia del marito e del quartetto Stefano Di Battista Jazz Quartet, partecipa alla trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti “Il senso della vita”. Lo stesso anno torna al Festival di Sanremo come solista nella categoria Donne, con un brano intitolato “Lei ha la notte”. Subito dopo la fine del Festival pubblica l’album “L’altalena”. Nel 2008 ha avuto la prima figlia da Stefano Di Battista, Flora. La maternità non le impedisce di partecipare al Festival di Sanremo anche nel 2009, con il brano “Più del sole”, di nuovo in coppia con il marito. L’11 ottobre del 2010 ha ricevuto il Premio Mia Martini.