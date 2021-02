Previsioni Meteo Weekend: che tempo farà sabato e domenica?

Le previsioni meteo per il weekend del 20 e 21 febbraio 2021. Che tempo farà?

Niente freddo o temperature polari in questi giorni. L’alta pressione che si è insediata sull’Italia persiste e sarà con noi per ancora molti giorni, weekend compreso. Che tempo farà allora sabato e domenica 20 e 21 febbraio? Cosa dobbiamo aspettarci in questo fine settimana?

Secondo gli esperti di 3bMeteo le previsioni meteorologiche si mantengono stabili. Non sono previste piogge, ma non è assicurato che ci sia sempre il sole per via di qualche annuvolamento soprattutto sulla Val Padana e sulle regioni tirreniche. Grazie a correnti di aria mite proveniente dal Nord Africa le temperature e la colonnina di mercurio rimarrà alta grazie a venti di scirocco. Avremo così un assaggio di primavera su gran parte dell’Italia.

Le previsioni per il fine settimana

Entrando nel dettaglio delle previsioni meteo per il weekend, sabato potrebbe esserci qualche nube su Pianura Padana, Liguria e Toscana, ma per la maggior parte del tempo si tratta di annuvolamenti che non si concretizzeranno in piogge. Le massime raggiungeranno anche i 18° soprattutto sulle isole.

Domenica invece le previsoni meteo vedono sempre qualche sporadico annuvolamento, ma sempre senza fenomeni. I cieli saranno poco nuvolosi, ma qualche banco di nebbia potrebbe arrivare sull’Adriatico. Le temperature però aumentano ancora, con picchi di 19° sulle isole maggiori.

Tendenza meteo inizio marzo

Questa condizioni meteo che sembra molto primaverile sembra rimanere ancorata sull’Italia ancora per molti giorni, con un aumento costante seppur lieve delle temperature. Solo qualche annuvolamento potrebbe arrivare per via di correnti umide, ma senza concretizzarsi in piogge o temporali. Guardando poi ai modelli meteo per la fine del mese sembra che il sole la farà da padrona e così anche le temperature elevate. Una primavera che prosegue, ben prima del 21 febbraio insomma.

Però, sempre secondo le indicazioni dei meteorologi di 3bMeteo, gli ultimi giorni del mese potrebbero farci vedere qualche sorpresa per colpa di alcune correnti di aria fredda in arrivo dall’Europa del Nord. Ecco allora che per i primi giorni di marzo potrebbe arrivare una nuova ondata di freddo con un calo delle temperature. Tuttavia, essendo un lasso temporale così ampio quello di cui stiamo trattando, è sempre bene “riaggiornarci” a ridosso della data!