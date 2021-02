Il Cantante mascherato: chi è l’Orsetto? Nuovi indizi e le teorie dei giudici

Al programma Il cantante mascherato, molti si chiedono chi sia l’Orsetto? Nella scorsa puntata il concorrente ha dato qualche indizio sulla propria identità.

L’Orsetto è uno dei personaggi più intriganti di questa seconda edizione de Il cantante mascherato, programma condotto da Milly Carlucci. Nella scorsa puntata abbiamo visto questa interessante maschera vincere dopo il testa a testa che, a inizio dello show, aveva intavolato con la Tigre Azzurra (che abbiamo poi scoperto essere Mauro Coruzzi, noto anche come Platinette). Questa sua vittoria ha portato quindi i telespettatori a chiedersi ancora di più chi si celi sotto la maschera dell’Orsetto. I dubbi sono tanti ma, sempre nella scorsa puntata, il partecipante ha fatto mostrare un videoclip in cui, parlando di sé, affermava: “Sono un tipo molto avventuroso. […] In queste settimane sto proprio vivendo un’avventura. Sono molto contento: amo le avventure sportive e pericolose”. Successivamente, l’Orsetto ha aggiunto: “Le avventure più sono difficili, più mi piacciono, ma ci sono anche altri tipi di avventure, ossia quelle dove racconti l’avventura di qualcun altro”.

L’Orsetto e le ipotesi dei giudici

Oltre ai telespettatori, chi cerca di indovinare la vera identità del concorrente mascherato sono i giudici dello show. E durante la scorsa puntata sono uscite diverse teorie. La new entry di questa seconda stagione, la conduttrice televisiva ed ex modella Caterina Balivo, il costume da Orsetto celerebbe l’attore Simone Montedoro. Non sono invece d’accordo Costantino Della Gherardesca (altro nuovo ingresso nel panel di giudici) e Patty Pravo: loro ritengono che l’Orsetto sia in realtà Paolo Belli. Flavio Insinna, invece, è convinto che il cantante misterioso sia Riccardo Fogli e, infine, Francesco Facchinetti pensa che sotto la maschera ci sia l’ex campione di sci alpino Alberto Tomba.

Queste sono le diverse teorie che i giudici hanno espresso nella scorsa puntata sulla vera identità dell’Orsetto. Chi avrà avuto ragione? Forse la coppia Della Gherardesca-Pravo? Effettivamente, il personaggio misteriosa ha cantato Sotto questo sole, canzone simbolo del noto cantante e showman Paolo Belli. Ci avranno visto giusto o sarà solo stato uno specchio per le allodole? Dovesse essere il prossimo eliminato dalla gara, nel prossimo episodio potremmo finalmente soddisfare la nostra curiosità e svelare l’identità dell’Orsetto. Ma, se così non fosse, dovremo aspettare e continuare a speculare.