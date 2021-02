Da scoprire l’identità del Cantante mascherato: in tanti hanno fatto il nome di Anna Tatangelo, ma non è l’unica

Ancora un nuovo appuntamento con il Cantante Mascherato. E così a poche ore sul profilo Instagram si starebbe continuando ad ipotizzare sulle maschere ancora in gara con quella della Farfalla. Le più accreditate sono i profili di Anna Tatangelo e Mietta, con numerosi commenti da parte dei followers che su Instagram sono molto attivi seguendo anche il profilo de Il cantante mascherato. Altri profili interessanti nominati dai fans sono quelli di Serena Rossi, Carmen Russo e Annalisa Minetti. Questa sera, venerdì 19 febbraio 2021, la verità con il talent game show che andrà in onda su Rai1 con la conduzione di Milly Carlucci.

Leggi anche –> Anna Tatangelo, le foto hot: fan senza parole, esagerata

Leggi anche –> Anna Tatangelo, la sfida tra gli ex con Gigi D’Alessio finisce in diretta tv

Il cantante mascherato, tutti gli indizi sulla farfalla: ipotesi Anna Tatangelo

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

L’ipotesi più accreditata della Farfalla resta quella dell’ex di Gigi D’Alessio, che ha anche smentito personalmente di essere lei la cantante misteriosa. Milly Carlucci ha rivelato a La vita in diretta le novità: “Tutti coloro ai quali viene chiesto se sono concorrenti dicono di no, come ha fatto Anna Tatangelo…”. Nei giorni scorsi, inoltre, si è anche ipotizzato il nome di Bianca Guaccero. La giuria ha cercato di scoprire la possibilità identità: Flavio Insinna ha indicato Mietta, mentre Caterina Balivo Sabrina Salerno. Infine, gli altri hanno nominato Anna Tatangelo. Gli indizi sulla Farfalla sono questi, tra gli altri: “Dentro ho un’anima rock, io cambio sempre, forse è per questo che siete confusi. Ho ricevuto il più grande dono che la vita potesse regalarmi: il mio piccolo bruco”.