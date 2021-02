Il Cantante Mascherato, chi è la Tigre Azzurra? Si stringe il cerchio

By

Chi si cela dentro al costume della Tigre Azzurra? Lui monopolizza l’attenzione dei telespettatori de ‘Il Cantante Mascherato’. Le ipotesi.

La Tigre Azzurra a ‘Il Cantante Mascherato’ ha strappato applausi con la sua esibizione de ‘Il Pescatore’ di Fabrizio De André. Ora rivediamo di nuovo il misterioso artista all’opera nella puntata del divertente show canoro condotto da Milly Carlucci. L’appuntamento è per la serata di venerdì 12 febbraio 2021 a partire dalle ore 21:20. La Tigre Azzurra ha approfittato della defezione spontanea del Baby Alieno, che aveva accusato un malore nella puntata de ‘Il Cantante Mascherato’ dello scorso 5 febbraio.

Lui ha fornito degli indizi in merito a quella che è la sua identità, affermando di avere pochi amici che non vede poi neanche spesso. “E sono un individuo indomito, con diverse caratteristiche anche all’opposto che mi caratterizzano. Sono fragile quanto aggressivo, lottatore ma pure riflessivo”. Inoltre la Tigre si è definita solitaria per scelta. I giurati del programma di Milly Carlucci hanno tutti una propria convinzione. C’è chi ritiene che si tratti di Max Tortora e chi di Gué Pequeno. Chi pensa che dietro a quella maschera ci sia Gianluca Guidi e chi Max Giusti. Senza tralasciare anche Paolo Conticini.

Tigre Azzurra, le ipotesi sul misterioso volto de ‘Il Cantante Mascherato’

Certo, viene difficile pensare che uno qualsiasi di questi vip, che fanno del trasmettere il buonumore al proprio pubblico una delle loro prerogative principali, possa essere una persona solitaria e con pochi amici. Il mistero prosegue ma presto avrà una risoluzione. Una settimana fa la Carlucci aveva lasciato una criptica traccia in merito all’artista che si cela dietro alla maschera del predatore azzurro agghindato con abiti orientali.

“Attenzione a quello che dice ma anche alle sue movenze!”, le parole comparse su Instagram da Milly. Che per l’occasione aveva anche posato con questo Mister X. Un altro indizio dato dalla Tigre Azzurra è: “Quando ho dovuto prendere una decisione molto importante per la mia salute ho scoperto la mia forza”. La curiosità è tanta ed il pubblico non sta più nella pelle, desideroso di conoscere la verità.