Enrico Ruggeri, chi è la prima moglie Laura Ferrato: età, foto, carriera

Laura Ferrato è l’ex moglie di Enrico Ruggeri e madre di suo figlio. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Laura Ferrato si è sposata con Enrico Ruggeri nell’ormai lontano 1986. I due sono diventati genitori di Pico nel 1990 e si sono separati nel 1994. Lei è un’affermata giornalista con una lunga e brillante carriera alle spalle: conosciamola più da vicino.

L’identikit di Laura Ferrato

Laura Ferrato ha 54 anni, è laureata in filosofia, è iscritta all’ordine dei giornalisti e vive e lavora a Milano. E’ una donna molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, ma dal suo profilo LinkedIn si apprende che lavora da 26 anni in Mediaset, dove ha ricoperto diversi ruoli: dal 1994 al 2001 ha lavorato nell’ufficio stampa dei programmi televisivi, dal 2011 al 2015 è stata Capo Ufficio Stampa di Canale 5 e dal 2015 ricopre il ruolo di Capo Ufficio Stampa Reti Tv. Sul suo profilo Twitter si definisce “Attrice comica e drammatica eccelsa”.

Laura Ferrato ed Enrico Ruggeri si sono separati quando quest’ultimo ha conosciuto l’attuale compagna, la cantautrice Andrea Mirò. Dopo la fine del matrimonio sembra che abbiano però mantenuto buoni rapporti, soprattutto per il figlio Pico, noto con il nome d’arte di Pico Rama.

“Se vostro figlio vuole fare lo scrittore o il poeta sconsigliatelo fermamente – ha scritto Laura Ferrato in occasione del trentesimo compleanno di Pico -. Se continua, minacciate di diseredarlo. Oltre queste prove, se resiste, cominciate a ringraziare Dio di avervi dato un figlio ispirato, diverso dagli altri. Grazia Deledda”.

Per un altro compleanno di Pier Enrico, invece, Laura Ferrato ha firmato questa dedica: “Ti ho visto, e ho pensato fossi la perfezione totale. Una meraviglia. Con quella testa tonda, e pelata. Io invece, per questo nostro primo incontro, non avevo neanche pensato di truccarmi un po’, di pettinarmi, di mettermi in posa. Comunque, ti sono piaciuta lo stesso… E mi hai dato la prima di tante lezioni: anche da un colpo di fulmine può nascere un grande amore. Un amore di quelli che non finiscono mai”.

