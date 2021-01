Anna Tatangelo, le foto hot: fan senza parole, esagerata. La bellissima cantante ha riscosso il favore di tutti i suoi estimatori, pubblicando una serie di scatti sui social che la mostrano in tutta la sua bellezza.





Anna ha mostrato a tutti il suo fisico atletico e le sue curve sensuali. Nella serie di fotografie che la ritraggono, la Tatangelo ha voluto trasmettere tutta la sua voglia di ripartire. Un impulso fisico e interiore che ha coinvolto tutti i suoi ammiratori.

Anna Tatangelo, la bellissima cantante mostra il suo corpo atletico sui social, impazziscono i fan

Ancora una volta Anna stupisce tutti i suoi fan. Ancora una volta infatti la cantante di Sora ha mostrato a tutti il suo fisico marmoreo e le sue curve super sensuali. In questa occasione pubblicando su Instagram una serie di fotografie nelle quali è ritratta in tenuta da fitness. Il top indossato da Anna è strettissimo e lascia intravedere il suo seno prosperoso, i leggins aderenti invece mostrano le sue gambe scolpite.

A corredo delle immagini, il commento recita: “Dai… Si riparte, con il corpo, con la mente, piano piano intensamente”. Attraverso gli scatti, Anna ha voluto probabilmente trasmettere a tutti coloro che la seguono e la ammirano da tempo la sua voglia di ricominciare, sia dal punto di vista fisico che a livello interiore.

I fan della cantante sono letteralmente impazziti per le fotografie nelle quali Anna si mostra in tutta la sua bellezza e hanno tempestato di commenti entusiasti il suo post, che ha ricevuto in poche ore oltre 47.000 like.