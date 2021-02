Lutto nel novarese, Sabrina Cavalli morta: l’insegnante di danza ci lascia a 45 anni, il grande dolore e il cordoglio per il suo decesso prematuro.

Un grave lutto ha colpito nelle scorse ore il mondo della danza, soprattutto in provincia di Novara, dove viveva Sabrina Cavalli. L’insegnante di danza aveva 45 anni e abitava con la famiglia a Cavallirio. Grazie alla sua grande passione per la danza, aveva un nome famoso anche fuori dai confini locali.

La donna scomparsa in maniera così prematura era a capo della scuola di ballo “New York Dance School”. La sua attività professionale era attiva ormai in tutta la provincia di Novara. Infatti, negli anni aveva aperto sedi a Cressa, Gattico, Grignasco, Bogogno, Borgosesia e Momo.

Chi era Sabrina Cavalli, dolore e cordoglio per la sua morte

Sabrina Cavalli era originaria di Borgomanero e prima di dedicarsi a tempo pieno al mondo della danza, aveva iniziato lavorando in profumeria. Successivamente, aveva seguito la passione per il ballo. Si era quindi iscritta a una scuola per insegnare, superando brillantemente gli esami dell’Associazione nazionale dei maestri di ballo. La sua specializzazione specializzandosi era in particolare nelle danze country e caraibiche.

Tantissimi in queste ore sono i messaggi di cordoglio per la scomparsa della donna, insegnante di danza davvero molto amata. “Grande energia e professionalità e simpatia”, scrive chi ha avuto il piacere di conoscerla e collaborare con lei. Un’altra conoscente sottolinea: “L’ho conosciuta quando era ancora una ragazza nella nostra prima scuola di ballo…Sempre solare, forte e brava ballerina”. La donna è stata stroncata da un male incurabile, che non le ha lasciato scampo in poco tempo. Grande il dolore dei suoi cari, in queste ore, sia parenti che amici. La donna lascia il marito Maurizio Zacchi e la figlia Jennifer.