Luisa Corna, chi è l’ex compagno Valerio Foglia Manzillo: il loro amore

Conosciamo meglio Valerio Foglia Manzillo, che in passato è stato fidanzato con Luisa Corna. Ci sono alcune curiosità sul suo conto non note.

Valerio Foglia Manzillo è uno degli uomini con i quali Luisa Corna ha speso le proprie energie in ambito amoroso. La cantane e volto televisivo originaria di Brescia da qualche anno è felicemente sposata con Stefano Giovino, un ufficiale dei carabinieri e padre di due bimbi avuti da una precedente relazione. Lui è nato nel 1980 ed è più giovane di lei di 15 anni. Ma la differenza di età non si fa affatto sentire.

Leggi anche –> Massimo Ciavarro, la verità sulla fine dell’amore con Eleonora Giorgi

In precedenza però c’erano stati altri partner nel cuore di Luisa Corna. Come non ricordare l’ex calciatore Aldo Serena, con il quale l’amore era durato oltre 10 anni, dal 1993 al 2003. Aveva poi intrapreso una relazione con Alex Britti, ma per soli 12 mesi. Infine ecco Valerio Foglia Manzillo. Anche lui era più giovane di lei. Ma su questa loro relazione non si conosce praticamente alcun dettaglio. Manzillo lavora come attore ed è nato a Napoli il 3 febbraio 1978. Lui ha anche svolto la professione di modello, posando per diverse campagne pubblicitarie. Foglia Manzillo ha preso parte poi a otto film, il primo dei quali è ‘L’Imbalsamatore’ di Matteo Garrone. Ha poi portato avanti parallelamente anche delle apparizioni in televisione, in ‘Domani è un’altra Truffa’ del 2006, ‘RIS 4 – Delitti Imperfetti” del 2008 e ‘Furore – Il Vento della Speranza’ del 2018. Tutte produzioni per Mediaset.

Leggi anche –> Andrea Lo Vecchio, morto di Covid il celebre cantautore ed autore tv

Valerio Foglia Manzillo, per anni ha vissuto in Brasile

Mentre risale al 2005 la partecipazione nelle vesti di protagonista al cortometraggio ‘Non ti aspettavo’. Il fidanzamento con la Corna si è concluso nel 2011. Negli anni passati ha vissuto anche in Brasile, dedicandosi alla pesca sportiva, una sua grande passione.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Giorgia Greco, chi è: età, foto e storia della giovane atleta

Per quanto riguarda la carriera da attore, la ripresa dell’attività era avenuta con ‘Napoli Velata’, pellicola cinematografica del 2017 per la regia di Ferzan Ozpetek. In merito a ciò, Valerio Foglia Manzillo conferma di essere un interprete che ha sempre preferito le produzioni impegnate e dalle tematiche forti. Un tratto caratteristico che contraddistingue tutti i film ai quali ha preso parte.