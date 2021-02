Perché Fiorella Mannoia ha deciso di concludere la relazione ventennale con l’artista Piero Fabrizi? Ecco la verità

Fiorella Mannoia è una cantante italiana nata Roma il 4 aprile 1954 e, dal 1968, porta avanti una carriera artistica come poche in Italia, calcando molti dei più importanti palcoscenici del nostro paese e ottenendo riconoscimenti in tutto il mondo. Nonostante si sappia molto della sua carriera da musicista e cantautrice, l’artista è sempre stata molto riservata riguardo la sua vita privata. Si sa che tra gli anni ’70 e ’80 fu in una relazione con Memmo Foresi (cantautore, compositore e produttore discografico romano mancato nel 2016) e che successivamente ebbe una relazione durata 20 anni con il musicista e compositore Piero Fabrizi (leva 1957). Conclusasi questa relazione, dal 2007 è sentimentalmente legata a Carlo di Francesco (1980), musicista e produttore discografico 26 anni più giovane della Mannoia. Nonostante la differenza anagrafica, i due sembrano vivere una relazione idilliaca.

Leggi anche –> Fiorella Mannoia, chi è il compagno Carlo Di Francesco: 26 anni in meno

Ma perché Fiorella Mannoia avrebbe interrotto la relazione con Fabrizi dopo 20 anni?

Fiorella Mannoia e la fine di un amore

Piero Fabrizi iniziò la sua carriera artistica nel 1980 a Roma, sua città natale, per poi trasferirsi nel 1985 a Milano. Lì conosce una giovane Fiorella Mannoia, artista con cui inizia a collaborare non solo come produttore ma anche come compositore. Questa loro collaborazione è andata avanti per 23 anni, dando alla luce un totale di ben 14 album musicali e 2 DVD sulla cantante.

Leggi anche –> Fiorella Mannoia, nozze a rischio: la cantante cambia idea

Oltre a ciò, Fabrizi si è anche occupato di gestire la direzione musicale di tutti i concerti live della Mannoia fino al 2008, anno in cui la collaborazione si è interrotta. Fabrizi non ha mai nascosto quanto la relazione professionale e amorosa con Fiorella Mannoia sia stata importante per il suo percorso artistico e musicale. Riguardo la fine della loro collaborazione nel 2008, ha poi affermato quanto sia avvenuta in maniera naturale. Poiché tutte le cose, dice l’artista, arrivano a una conclusione, avevano ritenuto opportuno mettere la parola fine alla loro collaborazione per navigare verso altri lidi, più fertili e maggiormente stimolanti.