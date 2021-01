Fiorella Mannoia, chi è il compagno Carlo Di Francesco: 26 anni in meno

Il cuore della grande cantante Fiorella Mannoia batte per Carlo Di Francesco. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Fiorella Mannoia è sempre stata piuttosto riservata sulla sua vita privata: si sa solo che negli anni ’70-’80 ebbe una relazione con il cantautore Memmo Foresi, che è stato anche il suo produttore. Poi è stata legata per una ventina d’anni a Piero Fabrizi. Dal 2007, invece, il suo cuore batte per il musicista e produttore discografico Carlo Di Francesco. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Carlo Di Francesco

Diciamo subito che tra Carlo Di Francesco e Fiorella Mannoia ci sono molti anni di differenza: lui, classe1980, è molto più giovane di lei. “Innanzitutto il compagno più giovane deve essere più maturo della sua età – ha detto la cantante a tale riguardo -. Diciamo la verità, fra noi due il più ‘vecchio’ è lui… Io sono molto più matta, lui è posato. Siamo complementari e questo fa sì che la nostra unione ‘anomala’ duri da 15 anni”. Carlo Di Francesco è l’ex professore di canto di Amici di Maria De Filippi, dove ha lavorato per tanti anni prima di dedicarsi esclusivamente alla produzione musicale (è uno dei produttori della sua compagna nonché grande musicista: lo si è visto a Sanremo Giovani 2020).

L coppia è molto affiatata, anche se non ha figli? “Questo stereotipo per cui la donna per forza deve farle figli, altrimenti è donna a metà, non l’ho mai accettato – ha affermato Fiorella Mannoia -. C’è chi non ha istinto materno, altre che possono sentirsi madri nella vita anche non essendolo. Io non ho avuto figli. C’è stato un periodo in cui li avrei voluti e non sono arrivati ma oggi non mi mancano. Per averli non ho fatto percorsi alternativi: sono dolorosi. Canalizzano la tua attenzione solo su quell’aspetto come se fosse l’unica cosa che conta. Io mi sono detta: se questo è il mio destino, lo accetto. Il segreto è non sentirlo come una frustrazione”.

