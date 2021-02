La popstar Demi Lovato ha svelato particolari inediti sulla sua overdose nel 2018. Nemmeno i fan più esperti immaginano tutto quello che ha passato…

La giovane popstar statunitense Demi Lovato sarà protagonista di una docuserie in quattro episodi che sarà disponibile su YouTube, “Dancing with the devil“, in cui snocciolerà le note vicende del 2018 quando Demi ha rischiato la morte per overdose. I particolari più tragici e gravi della sua condizione non sono mai stati rivelati ai fan, che non possono nemmeno immaginare quanto abbia sofferto e quanto vicina alla morte sia arrivata. Ecco la sua confessione, in occasione del trailer del documentario.

Demi Lovato ha rischiato la morte per overdose

La 28enne ha voluto chiarire le cose sulla sua overdose del 2018, anche se gli eventi verranno più nel dettaglio mostrati e raccontati nel documentario di Youtube, che presto sarà disponibile sulla piattaforma. Demi ha parlato anche per aiutare gli altri, aiutare persone che hanno passato quello che ha passato lei a sentirsi meno sole e a imparare a chiedere aiuto.

Leggi anche–> Demi Lovato, rottura appena dopo la proposta di matrimonio: la nuova canzone è tristissima

Il racconto della Lovato è davvero drammatico: “Ho avuto tre ictus, ho avuto un infarto. I dottori mi avevano detto che avrei avuto massimo 10 minuti da vivere.” Parole davvero spaventose. L’overdose, come racconta Demi, è arrivata quando la cantante era all’apice del suo successo commerciale, aveva ben due canzoni al primo posto nelle classifiche ed era appena stata nominata per un Grammy.

Leggi anche–> Demi Lovato, cantante sotto choc: l’amico è morto d’overdose

“Per due anni ho sentito storie sulla mia vita e su quello le persone pensano sia successo.” – ha riportato Demi nel trailer del documentario – “Se può aiutare, spero che possa aiutare. Questo è il vero motivo per cui ho voluto dirlo apertamente: per aiutare le persone ad uscirne. ”

Il documentario “Demi Lovato: Dancing with the devil” sarà disponibile su Youtube in streaming a partire dal 23 marzo 2021.