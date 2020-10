Demi Lovato, rottura appena dopo la proposta di matrimonio: la nuova canzone è tristissima

Demi Lovato, la rottura con l’ex fidanzato Max Ehrich appena dopo la proposta di matrimonio. La nuova canzone “Still have me” è tristissima ma anche piena di speranza.

Sembra essere ormai ufficiale: la cantante americana Demi Lovato e l’ex fidanzato Max Ehrich si sono lasciati, ad un passo dalle nozze. Lui le aveva chiesto di sposarlo a Luglio scorso, ma in questi ultimi mesi dev’essere successo qualcosa che ha annullato tutti i piani della coppia. Fino a pochi giorni fa le loro foto insieme continuavano ad essere pubbliche sia sul profilo Instagram di Demi che su quello di Max, ma adesso entrambi le hanno cancellate. Nessuno dei diretti interessati ha ancora spiegato pubblicamente cosa sia successo, ma Demi sembra essere di nuovo triste e inconsolabile a causa di questa ennesima delusione d’amore. In passato Demi è stata vicinissima alle nozze anche con l’ex fidanzato Wilmer Valderrama, ma i suoi problemi di salute l’hanno costretta a rimandare e il grande giorno non c’è mai stato.

Demi Lovato di nuovo single poco dopo la proposta di matrimonio

In passato la vita di Demi è stata “movimentata” da parecchi problemi d’alcolismo e dipendenza da droghe, ma negli ultimi anni la cantante era riuscita a curarsi e ad iniziare una nuova vita. A gennaio 2020, dopo molto tempo lontana dalle scene pubbliche, era salita sul palco dei Grammys cantando “Anyone”, una canzone cui testo era una palese e disperata richiesta di aiuto. Ieri sera, probabilmente ispirata dalla recente rottura con Max Ehrich, Demi ha pubblicato “Still have me”. Il ritornello del nuovo brano mostra tutta la tristezza della cantante, ma anche la sua forza e speranza in un futuro migliore: “non ho molto, ma almeno ho ancora me stessa” canta Demi.

Visualizza questo post su Instagram “Still Have Me” out now on all platforms 🤍 Un post condiviso da Demi Lovato (@ddlovato) in data: 30 Set 2020 alle ore 10:03 PDT

