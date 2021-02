C’è posta per te, paura per la postina Chiara: arriva la Polizia

Un brutto momento per la postina di “C’è posta per te”, Chiara Carcano, che si è trovata in una situazione davvero spiacevole. Ecco cosa è successo.

Paura per la giovane postina di “C’è posta per te“! Chiara Carcano, classe 1991, è l’unico componente femminile della squadra di postini del programma di Maria De Filippi. Il compito dei postini, e quindi di Chiara, è quello di consegnare le lettere “invito” negli studi del programma, nella speranza di ricongiungere persone che non si vedono da anni. Ma quello dei postini non è sempre un compito facile e non sempre le cose vanno lisce come dovrebbero, proprio come ha raccontato Chiara che si è trovata in mezzo ad una brutta situazione.

C’è posta per te, cosa è successo a Chiara Carcano

La 29enne Chiara ha svelato un brutto momento della sua carriera da postina del programma di Canale 5. Si trovava vicino all’abitazione dove avrebbe dovuto consegnare la lettera, ha suonato al campanello ma non è stata riconosciuta. I condomini, pensando probabilmente ad un pericolo o ad un ladro, hanno chiamato la Polizia.

Per fortuna, è bastato chiararire la situazione e alla povera Chiara non è successo niente! La postina ha precisato che cerca sempre di essere discreta e non spaventare le persone a cui suona il campanello e se qualcuno si affaccia alla finestra, lei annuncia a gran voce il suo ruolo e cosa è venuta a fare. Oggi la ragazza ha ricordato con ironia l’accaduto, anche se è stato per lei un grande spavento!

Un altro particolare svelato dalla postina è che non porta niente dentro la sua borsa della posta, nemmeno il cellulare, per paura che squilli durante una consegna e rovini il delicato momento, spesso commovente. A proposito di commozione, Chiara ha detto di essere una grande fan del programma e di piangere ad ogni puntata, talmente forte da dover essere allontanata dallo studio. E come biasimarla!

Chiara è nata nel 1991 e ha iniziato a lavorare come postina nel programma di Maria De Filippi nel 2018, anche se è sempre rimasta nell’ambito dello spettacolo, come autrice e conduttrice televiva e radiofonica.