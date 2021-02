Nell’ultima puntata di C’è posta per te, c’è stata anche la partecipazione di Paolo Bonolis con un super regalo alla signora Francesca

Ancora un regalo importante durante l’ultima puntata di C’è Posta per te. Questa volta è stato protagonista il conduttore romano, Paolo Bonolis, che ha contagiato tutti con la sua simpatia. Tre giovani fratelli, Anna, Domenica e Luigi, hanno chiesto l’intervento di Maria De Filippi per far tornare il sorriso alla mamma Francesco, dopo che hanno perso il padre a causa di un brutto male, come la leucemia. La donna è caduta in depressione dopo la scomparsa del suo amato. Tutto è successo dopo il lockdown con le condizioni dell’uomo che sono peggiorate sempre di più fino a dirsi addio in maniera incredibile. E così la loro vita è stata stravolta e anche un semplice sorriso è svanito.

C’è posta per te, il regalo di Paolo Bonolis alla signora Francesca

I figli hanno subito preso la parola spiegando il motivo del loro incontro a C’è posta per te: “Siamo qui perché vogliamo provare a donarti di nuovo un sorriso. Una tua risata per noi è un sogno. E se ti giri adesso, mamma, vedrai un uomo che di risate te ne ha fatte fare tantissime”. E così dalle scale è sceso con il suo sorriso Paolo Bonolis: “Adesso devi essere forte. Hai tre figli favolosi a cui manchi tantissimo”. E alla fine ha chiesto ai tre ragazzi un regalo che la donna avrebbe voluto ricevere: “Una crociera”.