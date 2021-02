Mita Medici, la verità sull’amore turbolento con Franco Califano

La coppia Mita Medici Franco Califano nacque a seguito di una passione travolgente, ma quell’amore durò poco. Lei svela il motivo.

Mita Medici e Franco Califano si sono amati con grande, grandissima intensità. Il celebre cantautore e paroliere romano ha vissuto con lei una grande passione. Una passione durata tre anni e che ha visto il suo manifestarsi anche in alcuni brani molto conosciuti del ‘Califfo’. Un amore che lei stessa ha portato anche in scena per omaggiare la figura di quello che continuerà ad essere un personaggio tra i più amati che abbiano mai calcato la scena del mondo dello spettacolo in Italia.

Anche lo stile di tanti brani di Califano è esemplificativo di quale fosse il suo modo di amare. Convivono insieme gioia e malinconia. E Mita Medici Gianni Califano lo ricorda come “un fanciullo, un poeta e tante altre persone diverse”. Nelle occasioni durante le quali la oggi 70enne cantante ed attrice ha parlato di quell’amore, ha sempre usato parole magnifiche. “Ci piacemmo subito, il nostro primo incontro fu in una casa discografica a Milano e fu Gianni Minà a farci conoscere. Io ero giovanissima, con lui fu un colpo di fulmine. Aveva un sorriso bellissimo, e bellissimo lo era pure lui. Mi parve strano che potesse provare interesse per me”.

Mita Medici Franco Califano, lei svela perché lo lasciò dopo tre anni

Poco tempo dopo i due andarono a convivere, anche se gli impegni di lavoro impedivano loro di stare a casa quanto desiderassero. La loro dimora era a Roma, a via Castiglione del Lago, dove abitavano anche Mario Marenco e Renzo Arbore. Il clima che si respirava era di gioia. E Califano era una persona vera, a volte anche timida nonostante il suo aspetto spesse volte da macho e da burbero.

“Era un tenero, un dolce. Ma perché finì tutto, nonostante ci fossero i crismi per una vita da trascorrere insieme? La Medici parla di una bugia che forse nascondeva un tradimento. “Anche se ora sono certa che allora non fu niente di grave. Ero solo molto giovane ed impulsiva, avrei dovuto affrontare tutto con più maturità”.