Mita Medici, chi era il padre Franco Silva: famoso attore, la sua vita

Mita Medici: una cantante e attrice molto famosa. Anche suo padre era un noto sul grande schermo. Scopriamo di più su di lui e la sua storia.

Il padre della cantante, Franco Silva, non è l’unico ad ad essere famoso. Anche la sorella della Medici è molto conosciuta. Carla Vistarini è infatti un’autrice di testi, sceneggiatrice e scrittrice molto famosa.

Tra le tante esperienze di Mita Medici non ci sono solo il canto e la recitazione, ma ha lavorato anche come presentatrice e interprete di fotoromanzi.

Mita Medici: ecco tutto quello che c’è da sapere su suo padre

Come la figlia, anche Franco Silva aveva usato un nome d’arte. Francesco Vistarini è nato a Genova nel 1920 ma da giovanissimo si trasferisce a Roma. Nella capitale si iscrive al un corso di recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Leggi anche -> Mita Medici, chi è: età, carriera, vita della cantante e attrice

Non passa molto prima che il cinema si accorga di lui. Le sue doti recitative e il suo fisico atletico gli fanno ottenere diversi ruoli nei film d’azione e di avventura.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Silva non si è dedicato sol al grande schermo ma anche al mondo della televisione. Fin da subito partecipa a delle trasmissioni Rai come sceneggiati e teleromanzi. Sempre in televisione compare nel 1959 in “Il romanzo di un maestro”, diretto da Mario Landi. L’abbiamo potuto vedere anche in due episodi de “Le inchieste del commissario Maigret”.

Leggi anche -> Vi ricordate Valeria Mazza? Oggi compie 49 anni, che fine ha fatto

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 1949 sposa Anna Maria Perini che solo un anno prima era stata nominata “Miss Roma”. E’ proprio dalla loro unione che nascono Mita e Carla. L’attore è scomparso a Livorno il 10 novembre 1995.